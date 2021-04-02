Лавина сошла прямо в водопад: неожиданное природное явление напугало туристов (видео)

Туристы засняли, как снежная лавина сходит прямо с водопада. Необычное явление произошло на Гегском водопаде, расположенном в непризнанной "республике Абхазия" (часть Грузии) около озера Рица.

Соответствующие кадры появились в телеграм-канале LifeShot.

Отмечается, что возле водопада как раз находились люди, которые и засняли момент падения снега с водопада.

Также сообщается, что никто из находившихся поблизости туристов не пострадал.

Как сообщалось ранее, российский ведущий Владимир Познер прибыл в Тбилиси чтобы отпраздновать свой день рождения, однако это закончилось стихийным протестом под зданием отеля, в котором тот остановился.

При этом, как выяснилось, в Грузию он смог попасть по американскому паспорту и тем самым уклонится от ответственности за нарушения закона "об оккупации".