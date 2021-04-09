Археологи шукали в Єгипті храм Тутанхамона, а знайшли загублене місто

Замість храму Тутанхамона на півдні Єгипту археологи розкопали загублене місто, яке, незважаючи на 3 тисячі років "поховання", збереглося практично в первозданному вигляді. Про несподівану знахідку повідомив глава єгипетської археологічної місії, якій належить відкриття, Захі Хавас, передає місцеве видання "Сада ель-Балад".

Розкопки храму Тутанхамона стартували ще восени 2020 го в Луксорі, однак замість похоронного місця учасники експедиції знайшли місто, що припинило існування 3400 років тому.

"Уже через кілька тижнів з-під піску почали проявлятися будови з сирцевої цегли, і ми були вражені, коли зрозуміли, яке величезне місто відкривається нашим поглядам, - сказав Хавас. - Воно добре збереглося, стіни будинків залишилися майже цілими, а багато приміщень були заповнені начинням, як ніби жителі просто пішли, залишивши все на своїх місцях".

Нагадаємо, американські і єгипетські археологи відкопали на території Абидоса - стародавнього міста Єгипту - пивоварню, яка, судячи з усього, є найдавнішим з подібних виявлених об'єктів.