Смертність вище в шість разів: вчені назвали найнебезпечніші симптоми COVID-19

При коронавірусі у людей з неврологічними симптомами, пов'язаними з COVID-19, ймовірність смерті в шість разів вище, ніж у пацієнтів без неврологічних ускладнень.

Про це йдеться в результатах досліджень в JAMA Network Open, опублікованих 11 травня.

За словами професора медицини, неврології і нейрохірургії в Медичній школі Університету Піттсбурга Шеррі Чоу, у більшості людей, яких потрібно було госпіталізувати при "короні", також розвивалися неврологічні проблеми.

Дослідження неврологічних проявів COVID-19 на сьогодні, охоплює 133 країни на всіх континентах, окрім Антарктиди.

У групі з 3 744 людей, які потрапили в лікарню з коронавірусів 82% мали неврологічні симптоми, про які повідомляли самі або були клінічно зафіксовані. Так 4 з 10 пацієнтів повідомили про головні болі, і приблизно 3 з 10 заявили, що втратили нюх або смак. З клінічно діагностованих синдромів - аномалій, які може спостерігати лікар біля ліжка хворого, незалежно від того, чи усвідомлює пацієнт проблему - гостра енцефалопатія була найбільш поширеною, вражаючи майже половину пацієнтів, за якою слідувала кома (17%) і інсульти (6%).

При цьому, попри побоювання щодо спроможності коронавірусу безпосередньо атакувати мозок і викликати набряк і запалення мозку - менінгіт і енцефаліт - такі результати були у 1% госпіталізованих пацієнтів із захворюванням.

За словами доктора Чоу, найчастішим симптомом, який спостерігають в лікарнях є гостра енцефалопатія. Таким чином пацієнти можуть перебувати в зміненому сенсорному стані або мати порушену свідомість, або не відчувають себе такими, як вони є, і поводяться ніяково або збуджено.

Дослідження показало, що наявність раніше присутнього неврологічного стану будь-якого типу - від захворювань головного, спинного мозку і нервів до хронічної мігрені, недоумства або хвороби Альцгеймера, серед іншого, - є найсильнішим предиктором розвитку неврологічних ускладнень, пов'язаних з COVID-19, що збільшує ризик в два рази. Крім того, наявність будь-яких неврологічних симптомів, пов'язаних з COVID-19 - від чогось настільки ж безневинного, як втрата нюху, до серйозних подій, таких як інсульти, - пов'язане з шестиразовим підвищенням ризику смерті.

При цьому, навіть якщо людина вилікується його перспективи здоров'я в довгостроковому відношенні поки невизначені.

Нагадаємо, що раніше лікарі повідомили про серію випадків, пов'язаних з рідкісною інфекцією, також званої "чорним грибком", серед майже вилікованих від COVID пацієнтів.