Скачать
П'ятниця, 14.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Мінус Степанов: коли розглянуть відставку міністра і хто сяде в його крісло
Мінус Степанов: коли розглянуть відставку міністра і хто сяде в його крісло
Сів відразу після зльоту: в Херсоні здійснив аварійну посадку вертоліт з Разумковим на борту
Сів відразу після зльоту: в Херсоні здійснив аварійну посадку вертоліт з Разумковим на борту
Яке свято 14 травня: народні прикмети і заборони
Яке свято 14 травня: народні прикмети і заборони
Продати не тільки "Приват": які банки готують до приватизації та чи є на них покупці
Продати не тільки "Приват": які банки готують до приватизації та чи є на них покупці

Смертність вище в шість разів: вчені назвали найнебезпечніші симптоми COVID-19

Смертність вище в шість разів: вчені назвали найнебезпечніші симптоми COVID-19
Оновлено 09:38 Ср, 12 Травень 2021 Телеграф Фото: unsplash.com

При коронавірусі у людей з неврологічними симптомами, пов'язаними з COVID-19, ймовірність смерті в шість разів вище, ніж у пацієнтів без неврологічних ускладнень.

Про це йдеться в результатах досліджень в JAMA Network Open, опублікованих 11 травня. 

За словами професора медицини, неврології і нейрохірургії в Медичній школі Університету Піттсбурга Шеррі Чоу, у більшості людей, яких потрібно було госпіталізувати при "короні", також розвивалися неврологічні проблеми.

Дослідження неврологічних проявів COVID-19 на сьогодні, охоплює 133 країни на всіх континентах, окрім Антарктиди.

У групі з 3 744 людей, які потрапили в лікарню з коронавірусів 82% мали неврологічні симптоми, про які повідомляли самі або були клінічно зафіксовані. Так 4 з 10 пацієнтів повідомили про головні болі, і приблизно 3 з 10 заявили, що втратили нюх або смак. З клінічно діагностованих синдромів - аномалій, які може спостерігати лікар біля ліжка хворого, незалежно від того, чи усвідомлює пацієнт проблему - гостра енцефалопатія була найбільш поширеною, вражаючи майже половину пацієнтів, за якою слідувала кома (17%) і інсульти (6%).

При цьому, попри побоювання щодо спроможності коронавірусу безпосередньо атакувати мозок і викликати набряк і запалення мозку - менінгіт і енцефаліт - такі результати були у 1% госпіталізованих пацієнтів із захворюванням. 

За словами доктора Чоу, найчастішим симптомом, який спостерігають в лікарнях є гостра енцефалопатія. Таким чином пацієнти можуть перебувати в зміненому сенсорному стані або мати порушену свідомість, або не відчувають себе такими, як вони є, і поводяться ніяково або збуджено.

Дослідження показало, що наявність раніше присутнього неврологічного стану будь-якого типу - від захворювань головного, спинного мозку і нервів до хронічної мігрені, недоумства або хвороби Альцгеймера, серед іншого, - є найсильнішим предиктором розвитку неврологічних ускладнень, пов'язаних з COVID-19, що збільшує ризик в два рази. Крім того, наявність будь-яких неврологічних симптомів, пов'язаних з COVID-19 - від чогось настільки ж безневинного, як втрата нюху, до серйозних подій, таких як інсульти, - пов'язане з шестиразовим підвищенням ризику смерті.

При цьому, навіть якщо людина вилікується його перспективи здоров'я в довгостроковому відношенні поки невизначені.

Нагадаємо, що раніше лікарі повідомили про серію випадків, пов'язаних з рідкісною інфекцією, також званої "чорним грибком", серед майже вилікованих від COVID пацієнтів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 406

Все по темі:

Коронавирус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Під Печерським судом, де слухають справу Медведчука, сталася бійка (відео)
02 Зеленський на прикладі історії Медведчука оголосив про першу перемогу над олігархами в Україні
03 Дружина Зеленського зізналася, що їсть її сім'я
04 Можу контролювати чоловіка: Зеленська пожартувала про розслідування журналістів про кортежі і житло президента
05 В Україні напередодні вихідних знизилося число летальних випадків від коронавірусу: дані на 14 травня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Загинули на місці: знімальна група НТН розбилася при зіткненні з вантажівкою на Полтавщині (фото)
Загинули на місці: знімальна група НТН розбилася при зіткненні з вантажівкою на Полтавщині (фото)
В Україні напередодні вихідних знизилося число летальних випадків від коронавірусу: дані на 14 травня
В Україні напередодні вихідних знизилося число летальних випадків від коронавірусу: дані на 14 травня
Зеленський на прикладі історії Медведчука оголосив про першу перемогу над олігархами в Україні
Зеленський на прикладі історії Медведчука оголосив про першу перемогу над олігархами в Україні
Екшн в Полтаві: чоловік скоїв напад на аптеку і кидався на перехожих зі склом (відео)
Екшн в Полтаві: чоловік скоїв напад на аптеку і кидався на перехожих зі склом (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся