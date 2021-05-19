Вбиває COVID-19 в легенях: в Австралії знайшли порятунок від коронавірусу

В Австралії розробили унікальні ліки проти коронавірусу, які, за словами вчених, вбивають 99% COVID-частинок в легенях.

Про це повідомляє DailyMail.

Відомо, що новинку в світі фармацевтики створили міжнародні вчені з австралійського інституту здоров'я Мензиса в Університеті Гріффіта (Квінсленд). Один з розробників, Найджел Макміллан, запевняє: їх препарат, який вводять в організм за допомогою ін'єкцій, знищує коронавірус в самих легенях, що призводить до загибелі генома в усьому організмі.

Макміллан також переконаний: це технологія наступного покоління, яка пригнічує гени, а РНК-компонент допомагає боротися з респіраторними захворюваннями.

"Наночастки потрапляють в легені і зливаються з клітинами РНК. Далі вони шукають частинки вірусу і руйнують його геноми на 99%", - пояснив доктор.

Зараз препарат проходить клінічні випробування, і в разі успіху буде доступний в 2023 році.

Нагадаємо, експерти, які вивчають новий - індійський - штам коронавірусу, заявили про новий симптом хвороби.