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П'ятниця, 04.06.2021
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Чи є НЛО прибульцями? У США розкрили деталі зі звіту розвідки країни

Чи є НЛО прибульцями? У США розкрили деталі зі звіту розвідки країни
Оновлено 16:53 Сьогодні Телеграф

Розвідка США продовжує вивчати НЛО і в одному з останніх звітів вказала, що не знайшла доказів того, що непізнані повітряні феномени - це дійсно позаземні космічні кораблі. Втім, спростувати цю версію американці також не змогли.

Про це пише New York Times з посиланням на джерела в уряді США, яким відомі подробиці звіту для Конгресу.

Повідомляється, що більшість з 120 НЛО, які помітили з початку 2000-х, не пов'язані з будь-якими урядовими технологіями. Але що це було, розвідники не знають, тому уряд не може остаточно відкинути теорії про неземне походження НЛО.

Так, найбільше розвідку США хвилює той факт, що такі об'єкти прискорюються, різко змінюють напрямок і занурюються у воду. І вони вже довели, що це були аж ніяк не метеорологічні зонди або інша подібна техніка.

ЗМІ пише, що остаточний звіт буде мати утаємничений додаток. І хоч в ньому нібито немає нічого такого, сам факт його існування стане причиною для подальших спекуляцій. Мовляв, у уряду США нібито є дані про інопланетних відвідувачів Землі.

Нагадаємо, жителі північно-західної частини США спостерігали в небі дивовижну картину: безліч яскравих болідів на величезній швидкості пронизували нічне небо.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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США, НЛО, Прибульці, Розвідка.
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