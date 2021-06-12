В Китаї виявлено нові коронавіруси: що кажуть вчені

Джерелом коронавірусу, який викликав пандемію, ймовірно, були кажани, що живуть в азіатських країнах. Нещодавні дослідження відкрили існування інших схожих вірусів.

Про результати досліджень, проведених китайськими вченими, розповідається в статті на сайті CNN, з перекладом якої вас знайомить "Телеграф".

У четвер китайські дослідники заявили, що вони виявили у кажанів партію нових коронавірусів, в тому числі один, який генетично дуже близький до вірусу Covid-19.

За словами дослідників, їх відкриття в одному невеличкому районі провінції Юньнань на південному заході Китаю показують, скільки коронавірусів є у кажанів і скільки з них можуть поширюватися серед людей.

Вейфен Ши з Університету Шаньдуна і його колеги збирали зразки у невеликих лісових кажанів в період з травня 2019 року до листопаду 2020 року. Вони перевірили сечу і фекалії, а також взяли мазки з рота кажанів.

"Загалом ми зібрали 24 нових геноми коронавірусу від різних видів кажанів, в тому числі чотири коронавіруси, подібні до SARS-CoV-2", - написали дослідники в звіті, опублікованому в журналі "Cell".

За їх словами, один був генетично дуже схожий на вірус SARS-CoV-2, який викликав нинішню пандемію, - вірусний зразок під назвою RpYN06, взятий у підковикових кажанів під назвою "Rhinolophus pusillus".

Дослідники вказують, що цей штам є найблизьким до SARS-CoV-2, за винятком генетичних відмінностей у спайковому білку, шишкоподібній структурі, яку вірус використовує задля прикріплення до клітин.

"Разом з вірусом, пов'язаним з SARS-CoV-2, зразки якого були виявлені в Таїланді в червні 2020 року, ці результати ясно демонструють, що віруси, тісно пов'язані з SARS-CoV-2, продовжують циркулювати в популяціях кажанів, а в деяких регіонах можуть зустрічатися з відносно високою частотою", - заявили вони.

Дослідники намагаються з'ясувати, звідки взявся SARS-CoV-2. Хоча ймовірним джерелом є кажан, але, можливо, вірус заразив ще якусь проміжну тварину. Вірус атипової пневмонії, що викликав спалах в 2002-2004 роках, був виявлений у тварини, яку звуть Вівера (Хижі ссавці, що мешкають в субтропічних і тропічних країнах Африки і Азії. - прим ред.).

"Кажани є добре відомими резервуарними господарями для різних вірусів, що викликають важкі захворювання у людей, і пов'язані з поширенням вірусу Хендра, вірусу Марбург, вірусу Ебола і, в першу чергу, коронавірусів. Крім кажанів і людей, коронавіруси можуть інфікувати "широкий спектр домашніх і диких тварин, включаючи свиней, велику рогату худобу, мишів, кішок, собак, курей, оленів і їжаків", - написали вони.

Більшість зразків було отримано від підковикових кажанів. У 2017 році дослідники, які брали проби в печері в Юньнані, виявили віруси, генетично дуже близькі до вірусу атипової пневмонії у підковикових кажанів.

Серед зразків, описаних в звіті за четвер, три також були генетично близькі до SARS.

"Наше дослідження підкреслює чудову різноманітність коронавірусів кажанів в місцевому масштабі, включаючи родичів SARS-CoV-2 і SARS-CoV", - написали вони. Види кажанів, яких вони обрали, поширені в Південно-Східній Азії, включаючи південно-західний Китай, В'єтнам, Лаос та інші місця.

Хоча є деякі розбіжності щодо походження пандемії коронавірусу, в звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я говориться, що найбільш імовірним джерелом є тварина - ймовірно, кажан.

Люди полюють і їдять кажанів, а кажани можуть заразити інших тварин, на яких також полюють люди. Віруси можуть заразити людей, коли вони знаходяться поруч з тваринами або забивають їх.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Розвідка США дізналася, що коронавірус "вийшов" з лабораторії в Ухані.