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Вівторок, 06.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Досить одного уколу: вчені назвали найефективнішу вакцину при коронавірусі Дельта

Досить одного уколу: вчені назвали найефективнішу вакцину при коронавірусі Дельта
Оновлено 13:08 Сьогодні Телеграф

Вчені назвали вакцину, яка захищає від індійського штаму коронавірусу Дельта краще за інші аналоги.

За інформацією Нeilpraxisnet, ефективніше інших щеплень в боротьбі з новою мутацією є вакцина Johnson & Johnson. Два дослідження довели, що люди отримали гарну імунну відповідь навіть після однієї дози вакцини.

Також відомо, що щеплені Johnson & Johnson люди захищені від ковіда мінімум 8 місяців.

Глава дослідницької групи J&J Матай Маммен каже, що вони спостерігають "стійку і особливо стійку постійну клітинну імунну відповідь".

"Дані показують, що одноразова вакцина J&J викликає активність нейтралізуючих антитіл проти штаму Дельта на високому рівні", - заявили в компанії.

Нагадаємо, індійський штам COVID-19 Дельта в рази небезпечніший попередніх мутацій коронавірусу, проте люди можуть уникнути важких наслідків. Про це на своєму Ютуб-каналі розповів відомий педіатр, інфекціоніст Євген Комаровський. Доктор пояснює, що Дельта, судячи з різних досліджень, в 5, 15, а то і 20 разів заразніший "традиційного" уханьского штаму.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 98

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Вакцина, Delta, Щеплення, Коронавірус, Штами, Johnson &amp; Johnson.
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