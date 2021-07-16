Частинки коронавірусу живуть в будинку ще місяць після того, як мешканці вилікувалися - дослідження

Дослідники у США виявили РНК (рибонуклеїнову кислоту) коронавірусу в будинках людей за місяць після їх одужання. Про це йдеться в роботі, яка опублікована у Science of the Total Environment.

Дослідниками з Техаського університету у Остіні на чолі з Керрі Кінні була зроблена спроба заповнити прогалину у вивченні живучості коронавірусу в будинках людей, які ним перехворіли. Як відомо, основним способом передачі інфекції є повітряний, коли відбувається вдихання з повітрям вірусних частинок. Контактним шляхом вірус передається, коли краплі, що містять інфекцію, потрапляють на предмети, потім на руки та далі на слизову людини. Було встановлено, що на різних поверхнях вірус може жити від 3 годин до 28 діб.

Відповідно до оголошених висновків американських дослідників, в будинках, де живуть люди, які перехворіли на Covid-19, вірус також дуже живучий. Біоматеріал при дослідженні був виявлений в мазках, які були взяті з поверхонь телевізора, дивана, дверних ручок, кнопки змиву унітазу, килимів, підлозі, а також фільтрів кондиціонерів. Їх найбільша концентрація перебувала на килимі у спальні перехворілих та на фільтрах кондиціонерів.

Дослідження підтвердили наявність вірусу COVID-19 в будинку навіть через місяць після одужання перехворілих. Втім, ступінь концентрації вірусної РНК не дає можливості оцінити, наскільки вірус при цьому залишився заразним.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Австралії розроблено унікальні ліки проти коронавірусу, які нібито вбивають 99% COVID-частинок у легенях.