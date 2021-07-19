Не з пробірки: вчені здивували новою інформацією про появу коронавірусу

Вчені продовжують вивчати появу коронавірусу, який став причиною всесвітньої пандемії. Згідно з результатами нових спільних досліджень 22 британських і китайських експертів, початковий вірус, який вперше знайшли в Ухані, не міг бути випущений з лабораторії. Мовляв, він з'явився в природі, доказом чого служить його теперішня "поведінка".

Про це повідомляється в Global Times з посиланням на статтю з Science China Life Sciences, написану в співавторстві з ученими з Пекінського університету, Університету Сунь Ятсена, Університету Фудань, а також дослідників з Китайської академії наук.

Повідомляється, що у коронавірусу виявили різке зрушення адаптивності, а це можливо лише в разі покрокового вибору і планового розвитку вірусу.

ЗМІ пише, що якщо порівнювати ковід з вірусом SARS-CoV 2003 року, нинішній дуже добре адаптується до людських популяцій. І ключ до розгадки його походження нібито лежить саме в зміні адаптивності від тварини-господаря до людини.

Вчені впевнені, що зрушення в пристосовності сталося природним шляхом ще до початку пандемії, чого не могло статися ні в лабораторії, ні на ринку диких тварин в Китаї.

Нагадаємо, вчені провели дослідження ефективності вакцин Pfizer і CoronaVac, які зараз роблять українцям.