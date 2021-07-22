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У льодах Тибету - вчені знайшли мікробів, яким майже 15 тисяч років

У льодах Тибету - вчені знайшли мікробів, яким майже 15 тисяч років
03:34 Сьогодні Телеграф Lonnie Thompson

Давніх мікробів і віруси, які їх заражають знайшли вчені з університету Огайо, США. Тибетський лід, який вони аналізували, налічує 14 400 років і його витягли з льодовика у 2015 році.

Результати дослідження опублікували в науковому журналі Microbiome.

Вчені застосували кілька нових методів аналізу тибетського льоду і з'ясували, що мікроби та віруси походять з грунту і рослин.

Доктор Джі-Пін Джун (Zhi-Ping Zhong) з кафедри мікробіології Університету Огайо зазначив, що льодовики утворювалися поступово, і разом з пилом і газами багато вірусів відкладалися в льоду.

У дослідженні сказано, що лід з льодовиків зберігає інформацію, в тому числі мікробіологічну, яка допомагає розкрити історію палеоклімату і передбачити майбутні зміни клімату.

Знайдені мікроби та фаги (віруси) здатні жити в низьких температурах завдяки унікальній сигнатурі генів. Метод, який вчені використовували для знезараження ядер, дає можливість вивчати віруси, що живуть в екстремальних температурах навіть на інших планетах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кардіологи довели користь для здоров'я від кави.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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США, Огайо, Дослідження, Мікроби, лід.
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