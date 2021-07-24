Вчені уточнили час життя антитіл до коронавірусу і їх реакцію на нові штами

Вчені відзвітували про результати нового дослідження щодо того, скільки часу перехворіла на коронавірус людина може відчувати себе в безпеці завдяки антитілам.

Звіт представили медики з Національного інституту охорони здоров'я і соціального розвитку (THL) Фінляндії.

Експерти кажуть, що антитіла в організмі залишаються мінімум рік.

Так, в рамках дослідження, вчені вивчили показники пацієнтів, у 97% яких були антитіла IgG, які розпізнають піковий білок коронавірусу навіть через рік після зараження. Втім, їх рівень був на третину нижчим, ніж через півроку після інфікування.

Крім того, фахівці THL вивчали, як ці антитіла реагують на нові штами коронавірусу. Виявилося, що найвища ступінь захисту буде від варіанту "Альфа", але куди нижча для "Бета" і "Дельта", який зараз переважає по всьому світу.

Нагадаємо, в сусідній Росії, звідки в Україну завезли штам "Дельта", тепер виявили коронавірус мутації "Гамма". Цей варіант хвороби, який з'явився в Бразилії, як і індійський, в рази заразніший початкового уханьського вірусу.