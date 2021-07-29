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Комітет ООН розповів про астероїди, які становлять небезпеку для Землі

Комітет ООН розповів про астероїди, які становлять небезпеку для Землі
04:24 Сьогодні Телеграф Ілюстративне фото

Науково-технічний підкомітет комітету ООН з використання космічного простору опублікував доповідь про роботу з космічними об’єктами. У ній вказано, що 40% великих астероїдів та комет наближаються до Землі. Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на текст доповіді.

Підкомітет повідомив, що протягом 2020 року космічні обсерваторії 40 країн світу збирали дані про астероїди та комети.

Станом на 17 квітня 2021 року вчені встановили факти про 25 тисяч об’єктів, які зближуються з Землею, з яких майже 3 тисячі були знайдені у 2020 році. В комітеті повідомили, що це число – рекордне і ймовірно воно буде збільшуватись.

Підкомітет також відмітив, що не дивлячись на такі великі цифри, тільки 40% великих космічних об’єктів ідентифіковані як ті, що зближуються з Землею. Підкомітет вказав, що загрози зіткнення Землі з астероїдом найближчі 100 років немає.

Апофіс, астероїд, який помітили у 2004 році та вважали найбільшою загрозою для Землі наразі небезпеки не становить. За ним продовжують слідкувати, але в список небезпечних об’єктів ЄКА і НАСА він більше не входить.

Раніше "Телеграф" повідомляв про астероїди, які здатні привести до кінця світу.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
Перегляди: 40

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ООН, Космос, Комета, Астероїд.
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