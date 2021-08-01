Водоростям не подобається шум людей - вчені прийшли до несподіваного висновку

Шум від життєдіяльності людини заважає водоростям накопичувати енергію і порушує їх структуру. До таких висновків прийшли вчені з Лабораторії прикладної біоакустики Політехнічного університету Каталонії в Іспанії, під час першого у своєму роді акустичного дослідження.

Про це повідомляє науково-популярний журнал Hakai.

Дослідники довели, що "трава Нептуна" або океанічна посидіонія, яка росте в Середземному морі й частині Атлантичного океану всього за дві години впливу шуму зазнає негативні зміни.

Вчені два години шуміли на водорості з гучномовця, на частотах, що видаються людиною і її механізмами. Пошкодження виявилися серйозними - навіть через п'ять днів у рослин були проблеми з накопиченням енергії (впав рівень крохмалю в аміопластах) і живленням.

Особливість посидонії в тому, що вона вловлює вуглекислий газ з атмосфери і зберігає його у вигляді крохмалю. Таким чином шум в майбутньому може вплинути навіть на стан атмосфери.

Людина шумить у водному середовищі на частоті від 50 до 400 герц. Сюди входять і гребні гвинти судів і пневматичні гармати для пошуку нафти.

Раніше "Телеграф" розповідав про водорості з яких можна робити бензин - їх знайшли біля берегів Арктики.