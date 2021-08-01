Скачать
Неділя, 01.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Прогрес в боротьбі з коронавірусом під загрозою: озвучена невтішна правда про штам "Дельта"
Прогрес в боротьбі з коронавірусом під загрозою: озвучена невтішна правда про штам "Дельта"
Світоліна виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Світоліна виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
За добу - 916 нових випадків: опубліковано статистику по Covid-19 в Україні за 30 липня
За добу - 916 нових випадків: опубліковано статистику по Covid-19 в Україні за 30 липня
Туристам на замітку: в Чорногорії від гостей ресторанів почали вимагати COVID-сертифікати
Туристам на замітку: в Чорногорії від гостей ресторанів почали вимагати COVID-сертифікати

Водоростям не подобається шум людей - вчені прийшли до несподіваного висновку

Водоростям не подобається шум людей - вчені прийшли до несподіваного висновку
00:31 Сьогодні Телеграф Shane Gross/NPL/Minden Pictures

Шум від життєдіяльності людини заважає водоростям накопичувати енергію і порушує їх структуру. До таких висновків прийшли вчені з Лабораторії прикладної біоакустики Політехнічного університету Каталонії в Іспанії, під час першого у своєму роді акустичного дослідження.

Про це повідомляє науково-популярний журнал Hakai.

Дослідники довели, що "трава Нептуна" або океанічна посидіонія, яка росте в Середземному морі й частині Атлантичного океану всього за дві години впливу шуму зазнає негативні зміни.

Вчені два години шуміли на водорості з гучномовця, на частотах, що видаються людиною і її механізмами. Пошкодження виявилися серйозними - навіть через п'ять днів у рослин були проблеми з накопиченням енергії (впав рівень крохмалю в аміопластах) і живленням.

Особливість посидонії в тому, що вона вловлює вуглекислий газ з атмосфери і зберігає його у вигляді крохмалю. Таким чином шум в майбутньому може вплинути навіть на стан атмосфери.

Людина шумить у водному середовищі на частоті від 50 до 400 герц. Сюди входять і гребні гвинти судів і пневматичні гармати для пошуку нафти.

Раніше "Телеграф" розповідав про водорості з яких можна робити бензин - їх знайшли біля берегів Арктики.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 65

Все по темі:

Шум, Дослідження, Іспанія, Водорости.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У серпні українці відзначатимуть День незалежності: календар свят на останній місяць літа (інфографіка)
У серпні українці відзначатимуть День незалежності: календар свят на останній місяць літа (інфографіка)
&quot;Він неадекватний&quot;: Милованов розповів, чому побився з Данилюком на його дні народження (фото)
"Він неадекватний": Милованов розповів, чому побився з Данилюком на його дні народження (фото)
Коли День Повітряних Сил ЗСУ: історія свята і привітання
Коли День Повітряних Сил ЗСУ: історія свята і привітання
Яке свято 1 серпня: народні прикмети і заборони
Яке свято 1 серпня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся