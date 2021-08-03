Телескоп Хаббл сфотографував галактику в сузір'ї "Годинник" - опубліковане фото

Космічний телескоп Хаббл за допомогою ширококутної камери WFC3 зробив фото галактики IC 1954 із сузір'я "Годинник". Воно знаходиться в 45 мільйонах світлових років від Землі.

Знімок опублікував сайт обсерваторії.

(Фото: ESA / Hubble & NASA)

Ця галактика в формі спіралі нагадує Чумацький шлях. Знімок дуже чіткий і можна розглянути "вир" і яскраву центральну частину.

"Рукава" галактики дуже виділяються на тлі темного неба і смужок пилу, тому що зірки які їх утворюють досить молоді в астрономічному сенсі.

Раніше космічний телескоп Хаббл зміг заглянути ще далі у Всесвіт і зробив знімок галактики в ста мільйонах світлових років від планети земля.

Космічний телескоп "Хаббл" - автономна обсерваторія на орбіті Землі. Розташування дозволяє робити йому неймовірні знімки уникаючи атмосферних спотворень і заглядаючи далеко в космос. "Телеграф" пропонує подивитися добірку найбільш видовищних фото.