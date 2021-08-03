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Вівторок, 03.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Кола може зробити тест на ковід хибнопозитивним: вчені розповіли, що ще не можна пити перед аналізом

Кола може зробити тест на ковід хибнопозитивним: вчені розповіли, що ще не можна пити перед аналізом
Оновлено 09:49 Сьогодні Телеграф

Британські вчені провели дослідження і з'ясували, що якщо під час експрес-тесту на антиген коронавірусу використовувати колу, то результат буде хибнопозитивним.

Про це повідомляють експерти університету Ліверпуля, пише Pharmazeutische Zeitung.

В рамках експерименту замість звичайних зразків з горла і носа взяли краплі напоїв: мінеральну воду, колу, аналоги Sprite, Fanta, різні фруктові соки та інші.

Вода і зразки напоїв з підсолоджувачами показали негативний результат, концентрати соків і зовсім зробили результат тесту недійсним.

А ось солодкі безалкогольні напої на зразок коли, продовжують британські вчені, можуть зробити результат хибнопозитивним. Точну причину, по якій це відбувається, експерти поки не знайшли і хочуть провести подальші дослідження для вивчення впливу консервантів або інших компонентів напоїв на результат тесту.

Також невідомо, як поведе себе тест-система, якщо взяти аналіз у людини, яка щойно вживала солодкий напій. Втім, вже зараз зрозуміло: здавати будь-тест на коронавірус потрібно виключно натщесерце.

Нагадаємо, школярі з Великобританії знайшли спосіб прогулювати заняття, використовуючи експрес-тест на COVID-19 і підручні засоби. Для того, щоб тест показав позитивний результат, досить використовувати на ньому апельсиновий сік.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Тест, Кола, Fanta, Спрайт, Коронавірус.
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