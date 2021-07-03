Скачать
Суббота, 03.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украина 0:1 Англия - прямая трансляция исторического матча команды Шевченко на Евро-2020
Украина 0:1 Англия - прямая трансляция исторического матча команды Шевченко на Евро-2020
"Металлист" и "Минай" могут заменить в УПЛ "Десну" и "Олимпик" - журналист
"Металлист" и "Минай" могут заменить в УПЛ "Десну" и "Олимпик" - журналист
Украина для Лукашенко "исчадие ада", и он откатывает Беларусь во времена СССР
Украина для Лукашенко "исчадие ада", и он откатывает Беларусь во времена СССР
Итоги дня 3 июля: продолжение скандала с туфлями в ВСУ, спасение рыбаков в Черном море, исторический матч Украина - Англия
Итоги дня 3 июля: продолжение скандала с туфлями в ВСУ, спасение рыбаков в Черном море, исторический матч Украина - Англия

Дети подделывают COVID-тесты, чтобы не ходить в школу: как им это удается

Дети подделывают COVID-тесты, чтобы не ходить в школу: как им это удается
Обновлено 22:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Школьники из Великобритании нашли способ прогуливать занятия, используя экспресс-тест на COVID-19 и подручные средства. 

Как сообщает The Guardian, для того, чтобы тест показал положительный результат достаточно использовать на нем апельсиновый сок. 

"Они говорят, что это отличный способ отвлечься на две недели от школы", - рассказал один из учителей естественных наук, после того, как ученики показали ему этот трюк. 

Впрочем, профессор биостатистики Бирмингемского университета Джон Дикс назвал такие поступки "эгоистичными", поскольку после обнаружения COVID-19 у одного человека, на изоляцию будет отправлена вся его семья. 

"Есть менее вредные способы получить выходной день в школе", - сказал он. 

Научный сотрудник Эдинбургского университета Андреас Андреу указал, что быстрые тесты основаны на анализе бокового потока, который может показывать ложноположительный результат при использовании кислот. 

"Кока-кола, апельсин, мандарин, сок киви и т. д. являются кислыми, и, следовательно, их прямое нанесение на устройство даст ложноположительные результаты. Это не означает, что тест ошибочен. Тест был проведен неправильно", - сказал он. 

А пока в британские школьники экспериментируют с химией, журналисты выяснили, что в Украине негативный или позитивный тест на COVID-19 можно купить

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 125

Все по теме:

Великобритания, Соки, Киви, Кока-кола, Апельсин, Коронавирус, Мандарин, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Исцеление" итальянского футболиста на Евро-2020 позабавило сеть (видео)
02 Под Винницей мужчина умер через четыре часа после прививки от COVID-19: подробности
03 "Лицо русского мира": застрявший в украинском аэропорту блогер из России насмешил сеть (видео)
04 В Черном море Россия "спасает" дрейфующее судно из Украины
05 В Литве объявлена чрезвычайная ситуация из-за Беларуси: что произошло
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С патриотическим раскрасом, блестками и флагами: рекордное число украинцев вышло поддержать сборную в Киеве
С патриотическим раскрасом, блестками и флагами: рекордное число украинцев вышло поддержать сборную в Киеве
Стоит ли пользоваться приложениями для онлайн-знакомств? Исследователи дали ответ
Стоит ли пользоваться приложениями для онлайн-знакомств? Исследователи дали ответ
&quot;Ну нельзя же делать настолько плохо&quot;: в России нашли достойного конкурента нашумевшему памятнику Аленке (фото)
"Ну нельзя же делать настолько плохо": в России нашли достойного конкурента нашумевшему памятнику Аленке (фото)
В Украине аферисты устроили &quot;липовую&quot; акцию с участием &quot;АТБ&quot;
В Украине аферисты устроили "липовую" акцию с участием "АТБ"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь