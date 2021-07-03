Дети подделывают COVID-тесты, чтобы не ходить в школу: как им это удается

Школьники из Великобритании нашли способ прогуливать занятия, используя экспресс-тест на COVID-19 и подручные средства.

Как сообщает The Guardian, для того, чтобы тест показал положительный результат достаточно использовать на нем апельсиновый сок.

"Они говорят, что это отличный способ отвлечься на две недели от школы", - рассказал один из учителей естественных наук, после того, как ученики показали ему этот трюк.

Впрочем, профессор биостатистики Бирмингемского университета Джон Дикс назвал такие поступки "эгоистичными", поскольку после обнаружения COVID-19 у одного человека, на изоляцию будет отправлена вся его семья.

"Есть менее вредные способы получить выходной день в школе", - сказал он.

Научный сотрудник Эдинбургского университета Андреас Андреу указал, что быстрые тесты основаны на анализе бокового потока, который может показывать ложноположительный результат при использовании кислот.

"Кока-кола, апельсин, мандарин, сок киви и т. д. являются кислыми, и, следовательно, их прямое нанесение на устройство даст ложноположительные результаты. Это не означает, что тест ошибочен. Тест был проведен неправильно", - сказал он.

А пока в британские школьники экспериментируют с химией, журналисты выяснили, что в Украине негативный или позитивный тест на COVID-19 можно купить.