Все зміниться: яким буде ринок нерухомості в Україні після Перемоги

Найближчими роками на ринку нерухомості процвітатиме низка тенденцій про які слід знати вже сьогодні

У найближчі 2-3 роки на український будівельний ринок та девелоперів чекає ціла низка змін, пов’язаних із закінченням війни з росією, що стала найбільшим випробуванням на стійкість для українського бізнесу.

Такий прогноз зробив Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development, додавши, що найближчими роками для покупців житла вкрай важливим стануть додаткові гарантії безпечного придбання житла на первинному ринку.

На його думку, у 2-3 роки основними якісними змінами у діяльності українських девелоперів стануть:

залучення потужних інвесторів (співінвесторів) або отримання банківських кредитів на початкових стадіях реалізації проектів — поступова відмова від залучення коштів покупців на стадії будівництва проекту,

орієнтація на продаж вже після введення ЖК в експлуатацію,

диверсифікація ризиків: поступове розширення портфеля проектів у різних сегментах нерухомості — від житлових комплексів нових якісних форматів до об’єктів комерційної нерухомості (логістичних комплексів, бізнес-центрів, готельних комплексів, сервісних апартаментів тощо) або реконцепція наявних проектів ЖК з додаванням найбільш затребуваного нині кластера сервісних апартаментів,

розвиток альтернативних форм інвестування, якими є Фонди інвестування у нерухомість (ФІН),

орієнтир на створення об’єктів "під ключ": з чистовим ремонтом та меблями.

Також, як підкреслює Володимир Семенцов, зміниться склад ринку — багато компаній-забудовників "підуть" — збанкрутують або об’єднаються у більші холдинги, на їхні місця прийдуть нові гравці в особі інших компаній, зокрема іноземних.

Тим часом окремі будівельні компанії вже заявляють про зростання цін на своє житло, зокрема "Київміськбуд" попередив покупців про подорожчання квартир із 1 вересня.