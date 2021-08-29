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У вогні опинилися 15 поверхів: в Італії пожежа майже повністю знищила житлову багатоповерхівку (відео)

Автор
Г. Лубенець
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У вогні опинилися 15 поверхів: в Італії пожежа майже повністю знищила житлову багатоповерхівку (відео) Новина оновлена 29 серпня 2021, 23:01
Пожежа в Мілані

Вогонь сильно пошкодив будівлю, проте про потерпілих не повідомлялося.

В одному з головних міст Італії Мілані в неділю, 29 серпня, сталася масштабна пожежа в житловому багатоповерховому будинку.

Про це пише видання ANSA.

За його даними, в 15-поверховому будинку на вулиці Антоніні проживає 70 сімей, проте невідомо чи залишився хто-небудь в будинку.

До місця пожежі крім рятувальників прибув і мер міста Джузеппе Сала.

"На даний момент у нас немає повідомлень про жертв або поранених", — сказав він.

За його словами, близько двадцяти чоловік змогли покинути будівлю самостійно, проте рятувальники все одно перевіряють квартиру за квартирою в пошуках людей, що могли там залишитися.

Попередньо встановлено, що пожежа спалахнула на верхніх поверхах, проте поки не ясно, що було його причиною.

На кадрах викладених в мережі помітно, що вогонь дуже сильно пошкодив будівлю.

Як повідомлялося раніше, в п’ятницю, 27 серпня, в китайському місті Далянь сталася подібна ситуація. Там спалахнула житлова висотка на 419 квартир.

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