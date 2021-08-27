В Китае вспыхнула многоэтажка с 800 людьми внутри: пожарные не могут совладать с огнем (видео)

На месте работают более сотни пожарных.

В китайском городе Далянь произошло масштабное возгорание в жилой высотке.

Согласно сообщению Worldnewshere, пока точно не установлено, что стало причиной возгорания.

Отмечается, что один из местных жителей по возвращению домой заметил, что его квартиру затянуло дымом. Он сообщил пожарным, однако пока те приехали огонь успел перекинуться на соседние квартиры.

В настоящее время к тушению привлечены около 30 пожарных машин, но, как видно на кадрах обнародованных в сети, пока взять огонь под контроль им не удается.

По данным китайских СМИ нет никаких причин для паники, как и оснований полагать, что внутри могут оказаться люди.

Загоревшееся здание Kaixuan International Building имеет 419 квартир, в которых проживает более 800 человек.

Как сообщалось ранее, в промышленной зоне британского города Ройал-Лимингтон-Спа произошел масштабный пожар, из-за чего были перекрыты дороги, а людей призвали не покидать дома.