У Китаї спалахнула багатоповерхівка з 800 людьми всередині: пожежники не можуть впоратися з вогнем (відео)
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На місці працюють більше сотні пожежників.
У китайському місті Далянь сталося масштабне загоряння в житловий висотці.
Згідно з повідомленням Worldnewshere, поки точно не встановлено, що стало причиною пожежі.
Відзначається, що один з місцевих жителів по поверненню додому зауважив, що його квартиру затягнуло димом. Він повідомив пожежникам, проте поки ті приїхали вогонь встиг перекинутися на сусідні квартири.
В даний час до гасіння залучено близько 30 пожежних машин, але, як видно на кадрах оприлюднених в мережі, поки взяти вогонь під контроль їм не вдається.
За даними китайських ЗМІ немає ніяких причин для паніки, як і підстав вважати, що всередині можуть виявитися люди.
Будівля Kaixuan International Building має 419 квартир, в яких проживає понад 800 осіб.
Як повідомлялося раніше, в промисловій зоні британського міста Ройал-Лімінгтон-Спа сталася масштабна пожежа, через що були перекриті дороги, а людей закликали не залишати домівки.
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