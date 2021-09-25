Ще одна фобія в скарбничку: миші масово лізуть в будинку англійців через унітази

Спеціалістам по боротьбі з мишами довелося наймати нових робітників, щоб встигати на всі виклики.

У Великій Британії у місті Норвіч місцева жителька помітила, як у її ванній кімнаті з унітаза вилізла миша.

Про це повідомляє "Metro".

За словами спеціаліста по вилову мишей, нині їх у місті по-особливому багато. Ендрю Деллбрідж розповідає, що гризунів останнім часом стає все більше й більше. Окрім того, вони стали більш сміливими.

Миші активно лізуть у будинки місцевих жителів. Як розповідає Деллбрідж, роблять вони це через каналізаційні труби, тому є великі шанси побачити гризунів у ванній кімнаті.

Спеціаліст по вилову мишей каже, що до нього зателефонувала стурбована жителька Норвіча, котра у власному домі в унітазі побачила мишу.

Деллбрідж відзначає, що миші стали більшими, ніж були раніше, тому сподіватися на котів не варто. Спеціаліст розповідає, що йому навіть довелося найняти додаткових працівників, аби встигати обслуговувати всі виклики.

За словами жителів Норвіча, у місті завжди було багато мишей, проте їхня кількість почала рости ще активніше після початку пандемії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії у Ленінградській області кошеня залізло в будинок через унітаз.