Щасливчик: кошеня знайшло будинок, пробравшись у нього через унітаз (фото і відео)

Кошеня швидше за все не має власників, адже в нього багато бліх.

У міському селищі Токсово Ленінградської області РФ живе кошеня вилізло з унітаза.

Про це в неділю, 19 вересня, повідомляє "78.ru".

Приголомшлива поява кота в одному з будинків трапилася вранці 18 вересня. Мешканка квартири після відвідування туалету натисла на кнопку спуску, після чого з унітаза виліз кіт. Він голосно кричав та дряпався, намагаючись вижити.

Кошеня, віком 4-5 місяців, знаходилося у шоковому стані. Господарі будинку за допомогою рушників витягли кота та помили його, висушили і нагодували. Він був агресивним, проте це й не дивно після того стресу, який він пережив.

За словами жінки, котра знайшла кошеня, у тварини дуже багато бліх, тому цілком ймовірно, що чотирилапий не має господарів. Жителька квартири розпитала у сусідів, чи ні в кого не зникло кошеня, проте ніхто не відгукнувся. Тепер люди, котрі знайшли тварину, вирішують, залишити її собі чи кілька днів потримати, щоб оговталося і комусь віддати. Те, як кошеня потрапило до унітаза, для всіх залишається загадкою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США під час футбольного матчу вболівальники врятували кота, який зірвався з даху стадіону.