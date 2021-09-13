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"Кіт у шоці": в США вболівальники врятували кота, який упав з даху стадіону (відео)

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Чотирилапий намагався втриматись, проте не зміг Новина оновлена 12 вересня 2021, 09:47
Чотирилапий намагався втриматись, проте не зміг

Після порятунку тварини вболівальники повторили сцену із мультфільму "Король Лев", піднявши кота над головами.

На Маямі під час студентського футбольного матчу кіт зірвався з даху стадіону, проте його врятували фанати.

Про це в неділю, 12 вересня, повідомляє Telegram-канал "LIFE SHOT".

Тварина з усіх сил намагалася втриматися за дах, щоб не впасти, проте продовжувала сповзати і врешты перестала супротивлятися.

Група футбольних фанатів спробувала допомогти кішці, щоб вона не зазнала травм внаслідок падіння.

Таким чином, вболівальники розвернули національний прапор, який помʼякшив приземлення кота.

Після цього рятувальники радісно підняли чотирилапого над головами і оточили його з усіх боків. Спочатку кіт поводився спокійно, проте потім після таких активних дій з боку людей, він почав дряпатися і намагатися втекти.

В мережі зʼявилося відео, як все відбувалося.

Читачі соцмереж пораділи за кота та підтримали вболівальників, котрі пожаліли тварину та допомогли їй.

Проте деякі із користувачів мережі висловили своє незадоволення діями американців після порятунку кота і не оцінили їх вчинок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 5 вересня у Києві та ще кількох містах України пройшов Всеукраїнський марш захисту тварин, на який прийшли тисячі громадян та волонтерів.

Нагадуємо, що у Київській області жінка в квартирі тримала 69 котів та собак, які жили у неналежних умовах та голодували.

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