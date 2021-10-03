У Римі загорівся 131-метровий міст, збудований у 19 столітті (фото, відео)

Сім метрів конструкції впали у річку Тібр.

У столиці Італії Римі в ніч з суботи на неділю, 2-3 жовтня, сталася пожежа на мосту Індустрії, який був збудований ще у 1862-1863 роках. Загоряння не могли загасити до самого ранку.

Про це в неділю, 3 жовтня, повідомляє "La Repubblica".

Міст розташований на півдні Італії. Він зʼєднує райони Марконі та Остієнсе, проте в результаті пожежі частина конструкції впала в річку Тібр.

Загоряння стало причиною того, що постраждали труби газопостачання та електрокабелі, котрі були прокладені під мостом. Як наслідок, понад 180 будинків залишилися без газу, електрики та води.

Ніхто із людей в результаті пожежі не постраждав. Нині на місці події спеціалісти намагаються відновити рух по мосту та подачу газу, електрики.

Варто відзначити, що довжина мосту становить 131 метр. У Римі його називали "Залізним мостом". Ця конструкція зʼєднує портове місто Чивітавеккʼя із залізничним вокзалом Терміні.

Вночі під час пожежі до мосту приїхала мер Рима Вірджинія Раджі.

"Серце стискається, коли бачиш, в якому стані зараз знаходиться цей історичний обʼєкт", — сказала політик.

На фото можна побачити, як міст виглядав до пожежі.

Міст був збудований ще у 19 столітті

Частина мосту сильно постраждала внаслідок пожежі

Варто відзначити, що в річку впало лише сім метрів моста, проте основна частина конструкції також могла деформуватися внаслідок високих температур.

Є версія, що причиною загоряння моста стали газові балони, котрими користуються безхатьки, які живуть прямо під конструкцією. Можливий також варіант замикання електрокабелів, прокладених під мостом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч з суботи на неділю, 2-3 жовтня, у Харкові сталася пожежа на СТО, в результаті якої згорів цех, мийка і чотири автомобілі. Дим охопив весь район, в якому трапилося загоряння.