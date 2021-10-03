Рус

Все місто в диму: велику пожежу в Харкові зняли з повітря

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
64
Дим огорнув харківський мікрорайон Холодна гора Новина оновлена 03 жовтня 2021, 10:20
Дим огорнув харківський мікрорайон Холодна гора

Пожежники лідвідовували вогонь цілу ніч.

У Харкові в ніч з суботи на неділю, 2-3 жовтня, загорілася станція технічного обслуговування (СТО), в результаті чого згоріли чотири автомобілі.

Про це 3 жовтня повідомляє "Харків LIFE | Події Харкова".

Загоряння сталося на вулиці Велика Панасівська, 106. Відомо, що пожежа сталася на СТО, в результі чого постраждали цех і мийка.

Працівники пожежної служби гасили вогонь протягом всієї ночі. Для того, аби ліквідувати загоряння, довелося залучити десять пожежних автомобілів.

У харківських каналах пишуть, що запах горілого дерева та диму було чути по всьому районі, де сталася пожежа. Відзначається, що дим огорнув увесь мікрорайон під назвою Холодна гора.

В мережі зʼявилося відео, як виглядала пожежа з висоти пташиного польоту.

В результаті пожежі згорів цех СТО та чотири автомобілі. Відзначається, є підозри, що пожежа відбулася не просто так і це був підпал.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 28 вересня у Хмельницькому у девʼятиповерхівці загорівся сміттєпровід. Рятувальникам довелося виводити з будинку людей, в тому числі дітей.

Теги:
#Пожежі #Харків #СТО #Підпали
Олексій Любченко і Юлія Свириденко
Політика
У Кабміні готують ще одну гучну відставку — джерела
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олексій Любченко і Юлія Свириденко
У Кабміні готують ще одну гучну відставку — джерела
Дата публікації
Категорія
"Слуги народу" у Трускавці нагородили самих себе
Інвестняня і турбо жим-жим: "Слуги народу" вручили премії самі собі
Дата публікації
Категорія
В другій половині жовтня може піти сніг у Карпатах
Перший сніг в Україні може випасти вже в жовтні - Укргідрометцентр
Дата публікації
Категорія
"Слуга народу"
Депутатів напоїли і брали змором: джерела розповіли, навіщо насправді "слуг" зібрали в Трускавці
Дата публікації
Категорія
Газопровід
Постраждає "Газпром": в Росії розповіли про підводні камені транзиту газу до Угорщини в обхід України