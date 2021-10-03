Все місто в диму: велику пожежу в Харкові зняли з повітря
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Пожежники лідвідовували вогонь цілу ніч.
У Харкові в ніч з суботи на неділю, 2-3 жовтня, загорілася станція технічного обслуговування (СТО), в результаті чого згоріли чотири автомобілі.
Про це 3 жовтня повідомляє "Харків LIFE | Події Харкова".
Загоряння сталося на вулиці Велика Панасівська, 106. Відомо, що пожежа сталася на СТО, в результі чого постраждали цех і мийка.
Працівники пожежної служби гасили вогонь протягом всієї ночі. Для того, аби ліквідувати загоряння, довелося залучити десять пожежних автомобілів.
У харківських каналах пишуть, що запах горілого дерева та диму було чути по всьому районі, де сталася пожежа. Відзначається, що дим огорнув увесь мікрорайон під назвою Холодна гора.
В мережі зʼявилося відео, як виглядала пожежа з висоти пташиного польоту.
В результаті пожежі згорів цех СТО та чотири автомобілі. Відзначається, є підозри, що пожежа відбулася не просто так і це був підпал.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 28 вересня у Хмельницькому у девʼятиповерхівці загорівся сміттєпровід. Рятувальникам довелося виводити з будинку людей, в тому числі дітей.
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