Весь город в дыму: крупный пожар в Харькове сняли с воздуха
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Пожарные лидвидировали огонь всю ночь.
В Харькове в ночь с субботы на воскресенье, 2-3 октября, загорелась станция технического обслуживания (СТО), в результате чего сгорели четыре автомобиля.
Об этом 3 октября сообщают местные СМИ.
Возгорание произошло на улице Большой Панасовской, 106. Известно, что пожар произошел на СТО, в результатах чего пострадали цех и мойка.
Работники пожарной службы тушили огонь в течение всей ночи. Для того, чтобы ликвидировать возгорание, пришлось привлечь десять пожарных автомобилей.
В харьковских каналах пишут, что запах горелого дерева и дыма было слышно по всему району, где произошел пожар. Отмечается, что дым окутал весь микрорайон под названием Холодная гора.
В сети появилось видео, как выглядел пожар с высоты птичьего полета.
В результате пожара сгорел цех СТО и четыре автомобиля. Отмечается, есть подозрения, что пожар произошел не просто так и это был поджог.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 28 сентября в Хмельницком в девятиэтажке загорелся мусоропровод. Спасателям пришлось выводить из дома людей, в том числе детей.
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