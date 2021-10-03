Весь город в дыму: крупный пожар в Харькове сняли с воздуха

Пожарные лидвидировали огонь всю ночь.

В Харькове в ночь с субботы на воскресенье, 2-3 октября, загорелась станция технического обслуживания (СТО), в результате чего сгорели четыре автомобиля.

Об этом 3 октября сообщают местные СМИ.

Возгорание произошло на улице Большой Панасовской, 106. Известно, что пожар произошел на СТО, в результатах чего пострадали цех и мойка.

Работники пожарной службы тушили огонь в течение всей ночи. Для того, чтобы ликвидировать возгорание, пришлось привлечь десять пожарных автомобилей.

В харьковских каналах пишут, что запах горелого дерева и дыма было слышно по всему району, где произошел пожар. Отмечается, что дым окутал весь микрорайон под названием Холодная гора.

В сети появилось видео, как выглядел пожар с высоты птичьего полета.

В результате пожара сгорел цех СТО и четыре автомобиля. Отмечается, есть подозрения, что пожар произошел не просто так и это был поджог.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 28 сентября в Хмельницком в девятиэтажке загорелся мусоропровод. Спасателям пришлось выводить из дома людей, в том числе детей.