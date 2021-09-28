В Хмельницком пожар в многоэтажке: среди спасенных есть дети (видео)

Вызов спасателям поступил в 8:10 утра вторника.

Утро в одной из многоэтажек Хмельницкого на улице Пилотской началось с пожара. Загорелся мусоропровод в девятиэтажке.

Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели рассказали, что из-за большого количества дыма пришлось использовать специальное оборудование для защиты глаз и для дыхания. На верхнем этаже были люди. Их спасатели вывели сквозь дым на улицу. Среди них были несовершеннолетние.

Ребенка выводят во время пожара в Хмельницком

Жильцы дома рассказали, что почувствовали запах гари, но покинуть квартиры не могли из-за того, что дым заволок лестницу.

"Выйти из квартиры мы не могли, потому что очень задымлено было. Нас вывели, правнучку и внучку вывели", — рассказывает пенсионерка, которая живет на одном из верхних этажей.

На спасение людей и тушение пожара выезжали три единицы техники и дюжина специалистов ГСЧС.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве загорелся хостел. Трагедия произошла ночью на выходных и забрала жизнь одного человека, еще двое смогли спастись от огня — один из них выпрыгнул с третьего этажа.