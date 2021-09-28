В Хмельницком пожар в многоэтажке: среди спасенных есть дети (видео)
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Вызов спасателям поступил в 8:10 утра вторника.
Утро в одной из многоэтажек Хмельницкого на улице Пилотской началось с пожара. Загорелся мусоропровод в девятиэтажке.
Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели рассказали, что из-за большого количества дыма пришлось использовать специальное оборудование для защиты глаз и для дыхания. На верхнем этаже были люди. Их спасатели вывели сквозь дым на улицу. Среди них были несовершеннолетние.
Жильцы дома рассказали, что почувствовали запах гари, но покинуть квартиры не могли из-за того, что дым заволок лестницу.
"Выйти из квартиры мы не могли, потому что очень задымлено было. Нас вывели, правнучку и внучку вывели", — рассказывает пенсионерка, которая живет на одном из верхних этажей.
На спасение людей и тушение пожара выезжали три единицы техники и дюжина специалистов ГСЧС.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве загорелся хостел. Трагедия произошла ночью на выходных и забрала жизнь одного человека, еще двое смогли спастись от огня — один из них выпрыгнул с третьего этажа.
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