В Киеве пожар охватил хостел с людьми, есть жертва и пострадавшие
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Один из жителей выпрыгнул из горящей комнаты через окно
В Киеве в ночь на воскресенье, 26 сентября, пожар охватил помещения хостела, в котором проживали люди. Жертвой стал один человек, еще двоим удалось спастись.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Известно, что помещение по улице Симиренко, 36 в Святошинском районе Киева огонь охватил около 3 часов часов ночи. По прибытию спасатели выяснили, что пылает комната на 3-м этаже административного здания, которое переоборудовали под хостел.
Также выяснилось, что в горящей комнате находилось трое мужчин. Одному из них удалось выбежать по лестнице на улицу, еще один спасся тем, что выпрыгнул из окна 3-го этажа, однако сломал ключицу после падения с высоты, поэтому его госпитализировали.
Еще одному жителю хостела спастись не удалось. Его тело обнаружили в комнате уже после того, как пожар потушили. Им оказался мужчина 1987 года рождения.
Причина возникновения пожара устанавливается. К тушению пожара привлекались 7 единиц техники и 28 спасателей.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в Умани пожар охватил одну из квартир многоэтажки, которую снимали паломники-хасиды во время Рош ха-Шана. Всех жителей пришлось эвакуировать, а спецслужбы перекрывали газ, чтобы не произошел взрыв.
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