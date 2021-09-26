В Киеве пожар охватил хостел с людьми, есть жертва и пострадавшие

Один из жителей выпрыгнул из горящей комнаты через окно

В Киеве в ночь на воскресенье, 26 сентября, пожар охватил помещения хостела, в котором проживали люди. Жертвой стал один человек, еще двоим удалось спастись.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Известно, что помещение по улице Симиренко, 36 в Святошинском районе Киева огонь охватил около 3 часов часов ночи. По прибытию спасатели выяснили, что пылает комната на 3-м этаже административного здания, которое переоборудовали под хостел.

Также выяснилось, что в горящей комнате находилось трое мужчин. Одному из них удалось выбежать по лестнице на улицу, еще один спасся тем, что выпрыгнул из окна 3-го этажа, однако сломал ключицу после падения с высоты, поэтому его госпитализировали.

Еще одному жителю хостела спастись не удалось. Его тело обнаружили в комнате уже после того, как пожар потушили. Им оказался мужчина 1987 года рождения.

Причина возникновения пожара устанавливается. К тушению пожара привлекались 7 единиц техники и 28 спасателей.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Умани пожар охватил одну из квартир многоэтажки, которую снимали паломники-хасиды во время Рош ха-Шана. Всех жителей пришлось эвакуировать, а спецслужбы перекрывали газ, чтобы не произошел взрыв.