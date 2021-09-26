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У Києві пожежа охопила хостел з людьми, є жертва та постраждалі

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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У Києві горів хостел на Симиренка, є жертва Новина оновлена 26 вересня 2021, 09:23
У Києві горів хостел на Симиренка, є жертва

Один з мешканців вистрибнув з палаючої кімнати через вікно

У Києві в ніч на неділю, 26 вересня, пожежа охопила приміщення хостелу, у якому проживали люди. Жертвою став один чоловік, ще двом вдалося врятуватися.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Відомо, що приміщення по вулиці Симиренка, 36 у Святошинському районі Києва вогонь охопив близько 3:00 години ночі. По прибуттю рятувальники зʼясували, що палає кімната на 3-му поверсі адміністративної будівлі, яку переобладнали під хостел.

Також зʼясувалося, що у палаючій кімнаті знаходилося троє чоловіків. Одному з них вдалося вибігти по сходам на вулицю, ще один врятувався тим, що вистрибнув з вікна 3-го поверху, однак зламав ключицю після падіння з висоти, тому його госпіталізували.

Ще одному мешканцю хостела врятуватися не вдалося. Його тіло виявили у кімнаті вже після того, як пожежу загасили. Ним виявився чоловік 1987 року народження.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. До гасіння пожежі залучали 7 одиниць техніки та 28 рятувальників.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Умані пожежа охопила одну з квартир багатоповерхівки, яку знімали паломники-хасиди під час Рош га-Шана. Усіх мешканців довелося евакуювати, а спецслужби перекривали газ, щоб не стався вибух.

Теги:
#Київ #Пожежа #ГСЧС #Хостел
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