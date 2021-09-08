Рош ха-Шан в Умані: в багатоповерхівці у хасидів сталася пожежа (відео)
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Щорічне паломництво присвячене юдейському Новому року.
Святкування Рош ха-Шана в Умані триває з черговими НП. Після того як хасиди намагалися посмажити на балконі барана сталася пожежа в одній з багатоповерхівок, де вони орендували квартиру.
Відео події опублікували в групі Міністерства внутрішніх справ у Facebook.
Правоохоронці повідомили, що пожежа почалася через коротке замикання одного з кондиціонерів будівлі. Всіх паломників-хасидів евакуювали. Поліція Черкаської області перекрила газ, щоб не стався вибух.
Співробітникам Держслужби з надзвичайних ситуацій вдалося швидко погасити палаючий кондиціонер.
Остаточну причину пожежі встановлює слідство.
Всього на святкування Рош ха-Шана в місто приїхали близько 29 тисяч паломників, хоча очікувалося в півтора раза більше. Проте при першій молитві на честь настання 5782-го року за юдейським календарем зібрався натовп, якому ледь вистачає місця на вулицях.
Раніше "Телеграф" писав, що святкування юдейського Нового року в Умані Черкаської області триватиме з 6 по 8 вересня. Хасиди-паломники влаштовують на вулицях танці та безлад.
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