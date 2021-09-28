У Хмельницькому пожежа в багатоповерхівці: серед врятованих є діти (відео)
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Виклик рятувальникам надійшов о 8:10 ранку вівторка.
Ранок в одній з багатоповерхівок Хмельницького на вулиці Пілотській почався з пожежі. Загорівся сміттєпровід в дев’ятиповерхівці.
Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники розповіли, що через велику кількість диму довелося використовувати спеціальне обладнання для захисту очей і для дихання. На верхньому поверсі були люди. Їх рятувальники вивели крізь дим на вулицю. Серед них були неповнолітні.
Мешканці будинку розповіли, що відчули запах гару, але покинути квартири не могли через те, що дим оповив сходи.
"Вийти з квартири ми не могли, тому що дуже задимлене було. Нас вивели, правнучку і внучку вивели", — розповідає пенсіонерка, яка живе на одному з верхніх поверхів.
На порятунок людей і гасіння пожежі виїжджали три одиниці техніки і дюжина фахівців ДСНС.
Раніше "Телеграф" писав, що в Києві загорівся хостел. Трагедія сталася вночі на вихідних і забрала життя однієї людини, ще двоє змогли врятуватися від вогню — один з них вистрибнув з третього поверху.
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