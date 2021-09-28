Рус

У Хмельницькому пожежа в багатоповерхівці: серед врятованих є діти (відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
104
Рятувальники заходять в задимлений під’їзд. Новина оновлена 28 вересня 2021, 12:22
Рятувальники заходять в задимлений під’їзд.

Виклик рятувальникам надійшов о 8:10 ранку вівторка.

Ранок в одній з багатоповерхівок Хмельницького на вулиці Пілотській почався з пожежі. Загорівся сміттєпровід в дев’ятиповерхівці.

Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники розповіли, що через велику кількість диму довелося використовувати спеціальне обладнання для захисту очей і для дихання. На верхньому поверсі були люди. Їх рятувальники вивели крізь дим на вулицю. Серед них були неповнолітні.

Дитину виводять під час пожежі в Хмельницькому
Дитину виводять під час пожежі в Хмельницькому

Мешканці будинку розповіли, що відчули запах гару, але покинути квартири не могли через те, що дим оповив сходи.

"Вийти з квартири ми не могли, тому що дуже задимлене було. Нас вивели, правнучку і внучку вивели", — розповідає пенсіонерка, яка живе на одному з верхніх поверхів.

На порятунок людей і гасіння пожежі виїжджали три одиниці техніки і дюжина фахівців ДСНС.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві загорівся хостел. Трагедія сталася вночі на вихідних і забрала життя однієї людини, ще двоє змогли врятуватися від вогню — один з них вистрибнув з третього поверху.

Теги:
#Пожежа #Хмельницький #Багатоповерхівка #Сміттєпроводи
На Сумщині оплакують молодого солдата, з яким сталася трагедія
В регіонах
У Сумській області трагічно загинув солдат: хлопця розчавило машинами
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На Сумщині оплакують молодого солдата, з яким сталася трагедія
У Сумській області трагічно загинув солдат: хлопця розчавило машинами
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Синоптик попередив про заморозки в Україні
Дата публікації
Категорія
Донбас, ООС.
На Донбасі українські позиції потрапили під обстріл 8 разів, є поранений: ранкове зведення ООС
Дата публікації
Категорія
Торгові мережі Великобританії страждають через збої в поставках товарів
Британці цілком серйозно можуть залишитися без їжі: причиною тому відсутність вуглекислого газу
Дата публікації
Категорія
Як порахувати скільки треба заробляти чтобі мати право на субсидію
Залишилося три дні: хто може встигнути отримати субсидію на послуги ЖКГ?