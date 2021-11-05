У Німеччині жінка задушила 5 дітей через фото колишнього: подробиці

Дівчина побачила фото колишнього чоловіка з новою пасією та написала йому, що він більше ніколи не побачить своїх дітей

Мати шістьох дітей у Німеччині засудили до довічного ув’язнення за те, що вона накачала наркотиками і задушила до смерті п’ятьох із них після того, як побачила фотографію свого колишнього чоловіка з новою жінкою.

Про це пише Daily Mail.

У вересні минулого року 28-річна дівчина змусила прийняти наркотики дітей у віці одного, двох, трьох, шести та восьми років. Після цього вона їх душила і топила у ванній, а потім поклала бездиханні тіла в ліжко.

Старшому 11-річному синові дівчини вдалося вижити лише завдяки тому, що він перебував у школі. Щоправда, хлопчик розповів, що мати попросила його стрибнути разом із нею під потяг, коли він повернеться додому. Він відмовився, і натомість його посадили на потяг до будинку його бабусі.

Потім молода жінка спробувала накласти на себе руки, стрибнувши на рейки в німецькому Дюссельдорфі, але вижила і була заарештована. У четвер, 4 листопада, суд у місті Золінген обрав для неї покарання у вигляді позбавлення волі щонайменше на 15 років.

Прокурори розповіли суду, як Крістіана, яку ідентифікували лише на ім’я відповідно до німецького закону про недоторканність приватного життя, жила награним життям зі своїм третім чоловіком, відіграючи роль ідеальної матері. За словами знайомих із сім’єю людей, вона пристрасно хотіла мати повноцінну родину і всіляко намагалася здаватися ідеальною матір’ю.

Незадовго до вбивства дітей чоловік пішов із сім’ї, і картинка перестала бути ідеальною. Крістіана залишилася одна із шістьма дітьми, четверо з яких були народжені в останньому шлюбі.

Після того, як вона побачила фото колишнього чоловіка з новою пасією, вона написала йому повідомлення, що він більше ніколи не побачить своїх дітей.

Нагадаємо, в республіці Тува в Росії на вулиці вбили двох неповнолітніх дівчаток.