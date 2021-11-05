Укр

В Германии женщина задушила 5 детей из-за фото бывшего: подробности

Автор
Татьяна Веремеева
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Мать решила убить детей, чтобы отомстить бывшему мужу
Мать решила убить детей, чтобы отомстить бывшему мужу

Девушка увидела фото бывшего супруга с новой пассией и написала ему, что он больше никогда не увидит своих детей 

Мать шестерых детей в Германии приговорили к пожизненному заключению за то, что она накачала наркотиками и задушила до смерти пятерых из них после того, как увидела фотографию своего бывшего мужа с новой женщиной.

Об этом пишет Daily Mail.

В сентябре прошлого года, 28-летняя девушка заставила принять наркотики детей в возрасте одного, двух, трех, шести и восьми лет. После этого она их душила и топила в ванной, а потом уложила бездыханные тела в постель.

Старшему 11-летнему сыну девушки удалось выжить только благодаря тому, что в тот момент он находился в школе. Правда, мальчик рассказал, что мать попросила его прыгнуть вместе с ней под поезд, когда он вернется домой. Он отказался, и вместо этого его посадили на поезд до дома его бабушки.

Затем молодая женщина попыталась покончить с собой, прыгнув на рельсы в немецком Дюссельдорфе, но выжила и была арестована. В четверг, 4 ноября, суд в городе Золинген выбрал для нее наказания в виде лишения свободы минимум на 15 лет.

Прокуроры рассказали суду, как Кристиана, которую идентифицировали только по имени в соответствии с немецким законом о неприкосновенности частной жизни, жила наигранной жизнью со своим третьим мужем, отыгрывая роль идеальной матери. По словам знакомых с семьей людей, она страстно хотела иметь полноценную семью и всячески пыталась казаться идеальной матерью.

Незадолго до убийства детей супруг ушел из семьи, и картинка перестала быть идеальной. Кристиана осталась одна с шестью детьми, четверо из которых были рождены в последнем браке.

После того, как она увидела фото бывшего супруга с новой пассией, она написала ему сообщение, что он больше никогда не увидит своих детей.

Напомним, в республике Тува в России на улице убили двух несовершеннолетних девочек.

Теги:
#Германия #Дети #Убийство
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