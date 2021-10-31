Укр

В российской Туве посреди улицы убили двух детей: подробности

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Убийца напал на гулявших сестер Новость обновлена 31 октября 2021, 09:28
Убийца напал на гулявших сестер

Обе девочки получили многочисленные травмы, которые и привели к смерти

В российской республике Тува произошло жестокое убийство двух несовершеннолетних девочек. Одна из них скончалась на месте преступления.

Больше подробностей раскрывают росСМИ.

Трагедия произошла на одной из улиц Кызыла, столицы Тувы. Два детских тела были обнаружены посреди улицы рядом с многоэтажными домами. 

Место преступления
Место преступления

Медики, приехавшие на вызов, констатировали наступление смерти у младшей девочки — позже оказалось, что ей было лишь 9 лет. Её старшая 14-летняя сестра от полученных травм скончалась в больнице, хоть врачи и сражались за её жизнь.

Сообщается, что обе девочки получили значительные увечья.

Местные полицейские успели оперативно сработать и вышли на подозреваемого. Им стал 23-летний житель Тес-Хемского района. Известно, что он уже был ранее судим. Сейчас же ему собираются предъявить подозрение в убийстве малолетних. Следственные действия продолжаются.

Отметим, что республика Тува (в некоторых источниках Тыва) считается в РФ одним из самых криминальных регионов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Казахстане после издевательств школьного психолога свел счеты с жизнью восьмиклассник. Как за друга "отомстили" другие ученики школы, читайте в нашем материале.

Теги:
#Дети #Россия #Убийство #Тува
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