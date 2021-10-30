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В Казахстане школьник покончил с собой после визита к психологу: дети "отомстили" необычным образом (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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И девочки, и мальчики облачились в юбки в знак протеста против сексизма в школе
И девочки, и мальчики облачились в юбки в знак протеста против сексизма в школе

Подросток пришел на бал в юбке, однако оказался у школьного психолога и свел счеты с жизнью. Его друзья этого так не оставили

Подростки из Алматы (Казахстан) устроили необычный протест после смерти 8-классника, который покончил с собой после визита к школьному психологу. Сергей пришел на школьный бал по мотивам "Гарри Поттера" в юбке, но туда его не пустили и отправили к специалисту. В результате, подросток выбросился с 11 этажа.

Об этом пишет местное издание "Vласть".

В Алматы все дети пришли в школу в юбках, протестуя против сексизма
В Алматы все дети пришли в школу в юбках, протестуя против сексизма

В знак сексизма в Назарбаевской интеллектуальной школе и после смерти друга 29 октября ученики пришли на занятия в юбках: как девочки, так и мальчики. Они уверены, что на Сергея оказал давление психолог и администрация школы, из-за чего тот свел счеты с жизнью. 

Сергей выбросился из окна после того, как поговорил с психологом
Сергей выбросился из окна после того, как поговорил с психологом

Отметим, что после трагедии в полиции возбудили дело по факту доведения до самоубийства. Впрочем, в самой школе отрицают то, что Сергей пришел на тематический бал в юбке, был у психолога, и призывают остальных детей прекратить бойкот.

Напомним, недавно 34-летняя москвичка выпала из окна 19 этажа. В "последний полет" она также забрала своих маленьких детей, одному из которых не было и года.

Теги:
#Школа #Самоубийство #Суицид #Психолог #Бойкот
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