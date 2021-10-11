Не было и года: женщина с двумя младенцами на руках слетела с 19 этажа (фото, видео)

Муж покойной уже дает показания следователям

В понедельник, 11 октября, 34-летняя москвичка выпала из окна 19 этажа. В "последний полет" она также забрала своих маленьких детей.

О трагедии сообщает Telegram-канал "Mash".

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов на Левобережной улице. Сообщается, что это сооружение является собственностью Министерства обороны РФ, а муж погибшей — один из военнослужащих.

Дом, в котором погибшая жила с мужем и детьми

Причины поступка молодой женщины пока неизвестны. Соседи сообщили, что слышали громкий звук, а после крик, прежде чем поняли, что случилось.

Вместе с матерью погибло и двое деток: одному исполнилось три года, второй не дожил и до первого дня рождения.

Сообщается, что мужа в момент трагедии не было в квартире. При этом следователи застали в доме идеальный порядок и разложенные детские игрушки. Утверждается, что пока мужчина находится в состоянии глубокого шока.

В Telegram-канале "SHOT" появилась информация о том, что несколько дней назад женщина говорила с управдомом и жаловалась на одиночество. Погибшая якобы не успела обзавестись на новом месте жительства ни знакомыми, ни подругами. При этом соседи характеризуют семью исключительно с положительной стороны.

Является ли поступок москвички следствием затяжной послеродовой депрессии, будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре попытку суицида мужчина объяснил тем, что на него воздействуют с помощью черной магии.