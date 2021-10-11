Не було і року: жінка з двома немовлятами на руках злетіла з 19 поверху (фото, відео)

Чоловік покійної вже дає свідчення слідчим

У понеділок, 11 жовтня, 34-річна москвичка випала з вікна 19 поверху. В "останній політ" вона також забрала своїх маленьких дітей.

Про трагедію повідомляє Telegram-канал "Mash".

Інцидент стався в одному із багатоповерхових будинків на Лівобережній вулиці. Повідомляється, що ця споруда є власністю Міністерства оборони РФ, а чоловік загиблої — один із військовослужбовців.

Будинок, в якому загибла жила з чоловіком і дітьми

Причини вчинку молодої жінки поки невідомі. Сусіди повідомили, що чули гучний звук, а також крик, перш ніж зрозуміли, що сталося.

Разом із матір’ю загинуло і двоє діток: одному виповнилося три роки, другий не дожив і до першого дня народження.

Повідомляється, що чоловіка в момент трагедії не було в квартирі. При цьому слідчі застали в будинку ідеальний порядок і розкладені дитячі іграшки. Стверджується, що поки чоловік знаходиться в стані глибокого шоку.

У Telegram-каналі "SHOT" з’явилася інформація про те, що кілька днів тому жінка говорила з управдомом і скаржилася на самотність. Загибла нібито не встигла обзавестися на новому місці проживання ні знайомими, ні подругами. При цьому сусіди характеризують сім’ю винятково з позитивного боку.

Чи є вчинок москвички наслідком затяжної післяпологової депресії, з’ясовуватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі спробу суїциду чоловік пояснив тим, що на нього впливають за допомогою чорної магії.