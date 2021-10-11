Не було і року: жінка з двома немовлятами на руках злетіла з 19 поверху (фото, відео)
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Чоловік покійної вже дає свідчення слідчим
У понеділок, 11 жовтня, 34-річна москвичка випала з вікна 19 поверху. В "останній політ" вона також забрала своїх маленьких дітей.
Про трагедію повідомляє Telegram-канал "Mash".
Інцидент стався в одному із багатоповерхових будинків на Лівобережній вулиці. Повідомляється, що ця споруда є власністю Міністерства оборони РФ, а чоловік загиблої — один із військовослужбовців.
Причини вчинку молодої жінки поки невідомі. Сусіди повідомили, що чули гучний звук, а також крик, перш ніж зрозуміли, що сталося.
Разом із матір’ю загинуло і двоє діток: одному виповнилося три роки, другий не дожив і до першого дня народження.
Повідомляється, що чоловіка в момент трагедії не було в квартирі. При цьому слідчі застали в будинку ідеальний порядок і розкладені дитячі іграшки. Стверджується, що поки чоловік знаходиться в стані глибокого шоку.
У Telegram-каналі "SHOT" з’явилася інформація про те, що кілька днів тому жінка говорила з управдомом і скаржилася на самотність. Загибла нібито не встигла обзавестися на новому місці проживання ні знайомими, ні подругами. При цьому сусіди характеризують сім’ю винятково з позитивного боку.
Чи є вчинок москвички наслідком затяжної післяпологової депресії, з’ясовуватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі спробу суїциду чоловік пояснив тим, що на нього впливають за допомогою чорної магії.
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