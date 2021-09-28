У Дніпрі чоловік під дією "чорної магії" вистрибнув з вікна і вижив: подробиці

Жертва падіння — 58-річний житель Дніпра — вижила і дала несподіване пояснення відчайдушному кроку

У Дніпрі 27 вересня сталася надзвичайна подія: 58-річний чоловік спробував звести рахунки з життям, будучи впевненим, що хтось впливає на нього за допомогою чорної магії.

Про спробу суїциду з посиланням на інсайдерів в поліції пише місцеве ЗМІ "Дніпро Оперативний".

Повідомляється, що чоловік вистрибнув з вікна орендованої квартири на проспекті Богдана Хмельницького, 10. На щастя, він вижив і навіть зміг пояснити мотив: мовляв, хтось впливає за допомогою чорної магії і він більше не може це терпіти.

Під час інциденту в квартирі перебували господиня житла, а також ще один квартирант, який і повідомив про надзвичайну подію в поліцію.

На місці працюють слідчі, а чоловіка відвезли в лікарню.

Нагадаємо, в Києві поліцейські в останній момент врятували від самогубства 17-річну дівчину, яка намагалася стрибнути з балкона на 25 поверсі багатоповерхівки. Її вдалося спіймати за руку і утримати патрульному.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Харкові з даху 9-поверхівки зірвалася 15-річна дівчина, правоохоронці підозрюють самогубство.