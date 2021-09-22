У Києві 17-річну дівчину під час спроби самогубства у останній момент врятували поліцейські (відео)

Дівчина хотіла стрибнути з балкону на 25-му поверсі

У Києві поліцейські у останній момент врятували від самогубства 17-річну дівчину, яка намагалася стрибнути з балкону на 25 поверсі багатоповерхівки. Її за руку спіймав патрульний.

Про це ввечері у вівторок, 21 вересня, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

За його словами, патрульні поліцейські отримали повідомлення від очевидці, що дитина сидить на балконі 25-го поверху, звісивши з нього ноги. По прибуттю правоохоронці піднялися до дівчини та намагалися відмовити її від самогубства, однак на розмову вона не пішла.

У якийсь момент вона вислизнула з огорожі балкону та повисла на руках, однак патрульний не розгубився, схопив дівчину за руку та витягнув на балкон.

Після цього 17-річна дівчина пояснила поліцейським, що це сталося через проблеми у сімʼї.

Також Білошицький опублікував фото патрульних, які врятували дівчині життя. Ними виявилися сержант поліції Олексій Савкін та старший лейтенант поліції Володимир Кияниця.

Патрульні поліцейські, які врятували від самогубства 17-річну дівчину у Києві

Як пише dtp.kiev.ua, інцидент стався 21 вересня у ЖК "Лебединий" на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі Києва. Зазначається, що дівчина тричі спускала ноги з балкону, але трималася руками і не наважувалася стрибнути. За цією картиною спостерігали мешканці будинку, які і викликали на місце правоохоронців та медиків.

Дівчина зробила щонайменше три спроби самогубства перед тим, як її у останній момент стягнули з балкону патрульні поліцейські та передали медикам.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Харкові з даху 9-поверхівки зірвалася 15-річна дівчина, правоохоронці підозрюють самогубство.

Також ми писали про два випадки самогубства, які сталися у Російській Федерації — дівчина зірвалася з даху висотки, а хлопець стрибнув з мосту під пісню гурту "ЛСП" під назвою "Номери". Після цих випадків трек видалили з усіх музичних платформ.