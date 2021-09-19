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З мережі видаляють пісню білоруського репера ЛСП: через неї сталося вже два самогубства (відео 18+)

Автор
Анна Дворовенко
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Трек ЛСП "Номери" видаляють з усіх майданчиків після хвилі суїцидів Новина оновлена 19 вересня 2021, 12:01
Трек ЛСП "Номери" видаляють з усіх майданчиків після хвилі суїцидів

Друге самогубство сталося буквально цієї ночі у Санкт-Петербурзі

Білоруська група "ЛСП" прийняла рішення видалити свій трек під назвою "Номери" через випадки суїциду серед підлітків. Під цю композицію в РФ покінчили з життям двоє людей.

Про це у неділю, 19 серпня, повідомив менеджер групи "ЛСП" Дмитро Магадов в Twitter.

"Як не сумно про це говорити, ми прийняли рішення видалити трек «Номери» з усіх майданчиків", — написав він.

За інформацією російських ЗМІ, першою покінчила з життям 17-річна росіянка. Трагічний інцидент стався у місті Зеленоград. Дівчина запустила прямий ефір і включила пісню ЛСП "Номери". На словах "і каменем вниз, з даху будинку" впала з балкона багатоповерхівки. Росіянка розбилася на смерть.

Подібний інцидент стався у Санкт-Петербурзі в ніч на неділю, 19 вересня. Там під цю пісню з моста зірвався молодий хлопець. Він також запустив пряму трансляцію у соцмережі, фоновою музикою для якої вибрав пісню "ЛСП". На словах "каменем вниз" підліток відштовхнувся від перил і зірвався.

Відео моменту суїцидів 18+ не для людей зі слабкими нервами — подивитися можете в Telegram-каналі "Телеграфа".

Варто відзначити, що трек номера групи "ЛСП" у 2018 році вже блокували в соцмережах (зокрема у забороненому в Україні "Вконтакте") через те, що у тексті пісні міститься відкритий опис способи вчинення самогубства. Однак, вона була доступна на інших музичних ресурсах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що пісня українського виконавця Макса Барських зазвучить в літаках по всьому світу.

Теги:
#Музика #Суїцид
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