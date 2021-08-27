Нова пісня Макса Барських зазвучить в літаках по всьому світу

Новий сингл Макса Барських "Just Fly" зустрічатиме всіх пасажирів на борту українського лоукостера по всьому світу.

Нова пісня Макса Барських тепер буде звучати на борту одного з українських лоукостерів. Таким чином трек українського виконавця зможуть почути пасажири з усього світу.

Раніше на офіційному YouTube-каналі Макса Барських відбулася довгоочікувана прем’єра синглу "Just Fly" — заголовного треку майбутнього альбому Барських. Саме з ним співак кардинально змінює музичний хід подій.

Макс Барських потрапив в тренди YouTube України, Росії та Білорусі. Фото: прес-служба Макса Барських

"Я кидаю виклик сучасним трендам. На мій погляд, в них багато темного і однотипного. Давно зловив себе на думці, що перестав слухати те, що популярно. Сьогодні мене заворожує музика 50-х — ця епоха і стала лейтмотивом" Just Fly "- своєрідною мантрою гарного настрою. Кожен звук в ній створено для того, щоб стимулювати ендорфіни і налаштовувати слухача на політ фантазії ", — коментує Макс. — "Just Fly — це перша ластівка з майбутнього альбому, над яким я працюю з Віталієм Телезіним. Ми ретельно збираємо кожен звук в єдину атмосферу. В альбомі буде дуже багато несподіваних рішень і злиттів різних стилів. У ньому буде саме життя!" — пообіцяв Барських.

Відзначимо, що кліп на "Just Fly" за 6 днів після прем’єри подолав позначку в 7 мільйонів і потрапив в тренди YouTube України, Росії та Білорусі. TikTok-челендж #justflybaby набрав більше 11 мільйонів переглядів і понад 4,5 тисячі відзнятих відео, а пісня очолила плейлисти Spotify відразу в декількох європейських країнах: Німеччині, Швейцарії, Румунії, Угорщини та Польщі — вперше за всю кар’єру артиста.

Зйомки кліпу проходили в одному з терміналів "Борисполя". Вони тривали цілий тиждень — безпрецедентний випадок в історії аеропорту. Для роботи над відео було задіяно 20 одиниць спецтранспорту, в тому числі п’ять сучасних пасажирських літаків, включаючи Boeing 737-800.

Раніше Макс Барських зізнався, скільки коштував його кліп з російською співачкою. За словами артиста, зйомки обійшлися в 250 тисяч доларів.