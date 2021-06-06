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Макс Барских признался, сколько стоил его клип с российской певицей (видео)

Макс Барских признался, сколько стоил его клип с российской певицей (видео)
13:23 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: instagram Макса Барских

Украинский певец Макс Барских, который в марте представил клип на песню Bestseller ("Бестселлер"), рассказал о стоимости музыкального ролика, срежиссированного известным клипмейкером Аланом Бадоевым.

Совместный клип с российской певицей Zivert был снят в Дубае - он, вероятно, считается самым дорогим в карьере 31-летнего исполнителя.

В интервью Екатерине Осадчей в программе "Світське життя" Барских, настоящее имя которого Николай Бортник, назвал стоимость работы.

"Если я не ошибаюсь, все около 250 тысяч долларов (в данном случае артисты скинулись на совместное видео - ред.). Просто для идеи клипа, который придумал непосредственно Алан, нам нужны были ландшафты Дубая и дубайских песков. Лишний раз поехать к солнцу не помешает", - рассказал певец.

 
 
 
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По состоянию на 6 июня клип Макса Барских и Zivert набрал свыше 25 миллионов просмотров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что телеведущая Маша Ефросинина повторила образ Макса Барских из его клипа на песню "Неземная".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,532

Все по теме:

Макс Барских, Алан Бадоев, Бестселлер, Клипы, Zivert.
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