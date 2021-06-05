Скачать
Суббота, 05.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украинских заробитчан всеми силами заманивают в Польшу: чем это грозит самой Украине
Украинских заробитчан всеми силами заманивают в Польшу: чем это грозит самой Украине
"С трубой на малой глубине может случиться что-угодно": почему Украине не стоит отчаиваться из-за "Северного потока-2"
"С трубой на малой глубине может случиться что-угодно": почему Украине не стоит отчаиваться из-за "Северного потока-2"
В Минюсте назвали бизнесменов, автоматически зачисляющихся в "олигархи" по законопроекту Зеленского
В Минюсте назвали бизнесменов, автоматически зачисляющихся в "олигархи" по законопроекту Зеленского
Франция открывает границы для туристов: какие правила въезда будут действовать для Украины
Франция открывает границы для туристов: какие правила въезда будут действовать для Украины

"Ранняя Пугачева, поющая про кавказские **и": новый проект Шнурова нарвался на шквал критики

"Ранняя Пугачева, поющая про кавказские **и": новый проект Шнурова нарвался на шквал критики
Обновлено 11:21 Сегодня Телеграф Фото: gazeta gazeta.ru

Скандальный музыкант Сергей Шнуров, который с 2020 года является генпродюсером российского телеканала RTVI, на днях презентовал свой новый проект под названием "Зоя" с участием певицы Ксении Руденко, участвующей в музыкальном шоу "Я вижу твой голос" на российском телевидении.

Как пишет "ТАСС", новый проект Шнуров представил гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду, 2 июня.

Лидер легендарной группы "Ленинград" стер все свои посты в социальной сети Инстаграм и отписался от всех аккаунтов, кроме страницы своей подопечной.

"Зоя" уже выпустила альбом, который называется "Это жизнь". Пластинка включает 14 композиций, которые до конца июня будут доступны в аудиосервисе "СберЗвук".

шнуров зоя

Проект российского артиста уже успели оценить и раскритиковать, пишет Газета.ru. Так, журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий заявил, что раньше любил музыку самого Шнурова, но когда в группе "Ленинград" начали появляться солистки, добавляя женский вокал, музыка начала видоизменяться в худшую сторону.

"Я послушал новый альбом. Это еще хуже, чем девичий Ленинград. Это пошлый кабак. Причем безнадежный в коммерческом отношении. Девушка неартистичная и плохо поет. Провал", - сказал критик.

"Клоун, кто его вообще на сцену допустил?!": Моргенштерн устроил скандал с Артуром Пирожковым (видео)

Более резкое мнение высказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, с которым у Сергея имеется нешуточный конфликт из-за супруги продюсера, певицы Валерии: "Я не слышал альбом, Сергей Шнуров мне не нравится и вообще - не интересен с музыкальной точки зрения. Музыка - это смысл человеческой жизни, а не кураж. Какую смысловую нагрузку несет для нас Шнур или Моргенштерн, например?".

Кроме этого, Пригожин порассуждал о развитии современной музыки, сказав, что вседозволенность в искусстве и обществе - не демократия, а беспредел.

"Мы в России захлебнулись свободой, захлебнулись новым искусством. Это все равно что вы едите рвоту. Для меня Шнуров и вся новая "модная" музыка наравне с легализацией наркотиков и проституции. Подворотню не люблю", - сказал продюсер.

Приписываемый скандальной российской журналистке Божене Рынске Telegram-канал "НеБожена" назвал песни "Зои" "никакими, но у девочки хорошие вокальные данные".

"Я ненавижу детей": Тилль Линдеманн представил клип в советской тематике (видео и перевод)

"Так особо ничего не запомнилось, хитов тут нет. Какая-то такая ранняя Пугачева, поющая про большие кавказские **и и м*нет священнику. Провокационно? Скорее нелепо. Просто не заходит, не выстреливает. Вроде должно было быть остроумно и задорно, но просто никак. Видимо, потому что сам автор превратился в душнилу и зануду", - говорит "Не Божена".

Напомним, что в начале 2019 года Шнуров заявил о распаде легендарной группы "Ленинград", но после этого коллектив все еще выпускает новые материалы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 315

Все по теме:

Песни, Сергей Шнуров, Альбомы, Иосиф Пригожин, Зоя, Ксения Руденко, Это жизнь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Выжечь!": Кравчук рассказал, как можно решить проблему Донбасса
02 "Шуруйте на Донбасс": в Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за "москальской попсы" на детском празднике (видео)
03 Стало известно имя депутата, который первым купил должность в Верховной Раде
04 Возвращение Донбасса приближается? Что означают поручения Зеленского Кабмину и СБУ по оккупированным территориям
05 Стала известна судьба немецких туристов, перепутавших Украину с Евросоюзом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авто перевернулось и проехало так еще 70 метров: ночные гонки в столице закончились аварией (фото)
Авто перевернулось и проехало так еще 70 метров: ночные гонки в столице закончились аварией (фото)
Авто смяло и накрыло столбом: ночью в Одессе случилось страшное ДТП (видео последствий)
Авто смяло и накрыло столбом: ночью в Одессе случилось страшное ДТП (видео последствий)
Харьковский старшеклассник угрожал устроить бойню в местных школах &quot;как в Казани&quot;: подробности (фото)
Харьковский старшеклассник угрожал устроить бойню в местных школах "как в Казани": подробности (фото)
В Киеве с 5 утра вставали в очередь на вакцинацию: фото столпотворения под МВЦ
В Киеве с 5 утра вставали в очередь на вакцинацию: фото столпотворения под МВЦ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь