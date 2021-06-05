"Ранняя Пугачева, поющая про кавказские **и": новый проект Шнурова нарвался на шквал критики

Скандальный музыкант Сергей Шнуров, который с 2020 года является генпродюсером российского телеканала RTVI, на днях презентовал свой новый проект под названием "Зоя" с участием певицы Ксении Руденко, участвующей в музыкальном шоу "Я вижу твой голос" на российском телевидении.

Как пишет "ТАСС", новый проект Шнуров представил гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду, 2 июня.

Лидер легендарной группы "Ленинград" стер все свои посты в социальной сети Инстаграм и отписался от всех аккаунтов, кроме страницы своей подопечной.

"Зоя" уже выпустила альбом, который называется "Это жизнь". Пластинка включает 14 композиций, которые до конца июня будут доступны в аудиосервисе "СберЗвук".

Проект российского артиста уже успели оценить и раскритиковать, пишет Газета.ru. Так, журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий заявил, что раньше любил музыку самого Шнурова, но когда в группе "Ленинград" начали появляться солистки, добавляя женский вокал, музыка начала видоизменяться в худшую сторону.

"Я послушал новый альбом. Это еще хуже, чем девичий Ленинград. Это пошлый кабак. Причем безнадежный в коммерческом отношении. Девушка неартистичная и плохо поет. Провал", - сказал критик.

Более резкое мнение высказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, с которым у Сергея имеется нешуточный конфликт из-за супруги продюсера, певицы Валерии: "Я не слышал альбом, Сергей Шнуров мне не нравится и вообще - не интересен с музыкальной точки зрения. Музыка - это смысл человеческой жизни, а не кураж. Какую смысловую нагрузку несет для нас Шнур или Моргенштерн, например?".

Кроме этого, Пригожин порассуждал о развитии современной музыки, сказав, что вседозволенность в искусстве и обществе - не демократия, а беспредел.

"Мы в России захлебнулись свободой, захлебнулись новым искусством. Это все равно что вы едите рвоту. Для меня Шнуров и вся новая "модная" музыка наравне с легализацией наркотиков и проституции. Подворотню не люблю", - сказал продюсер.

Приписываемый скандальной российской журналистке Божене Рынске Telegram-канал "НеБожена" назвал песни "Зои" "никакими, но у девочки хорошие вокальные данные".

"Так особо ничего не запомнилось, хитов тут нет. Какая-то такая ранняя Пугачева, поющая про большие кавказские **и и м*нет священнику. Провокационно? Скорее нелепо. Просто не заходит, не выстреливает. Вроде должно было быть остроумно и задорно, но просто никак. Видимо, потому что сам автор превратился в душнилу и зануду", - говорит "Не Божена".

Напомним, что в начале 2019 года Шнуров заявил о распаде легендарной группы "Ленинград", но после этого коллектив все еще выпускает новые материалы.