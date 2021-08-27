Новая песня Макса Барских зазвучит в самолетах по всему миру

Новый сингл Макса Барских "Just Fly" будет встречать всех пассажиров на борту украинского лоукостера по всему миру.

Новая песня Макса Барских теперь будет звучать на борту одного из украинских лоукостеров. Таким образом трек украинского исполнителя смогут услышать пассажиры со всего мира.

Ранее на официальном YouTube-канале Макса Барских состоялась долгожданная премьера сингла "Just Fly" — заглавного трека будущего альбома Барских. Именно с ним певец кардинально меняет музыкальный ход событий.

Макс Барских попал в тренды YouTube Украины, России и Беларуси. Фото: пресс-служба Макса Барских

"Я бросаю вызов современным трендам. На мой взгляд, в них много темного и однотипного. Давно поймал себя на мысли, что перестал слушать то, что популярно. Сегодня меня завораживает музыка 50-х — эта эпоха и стала лейтмотивом "Just Fly" — своеобразной мантрой хорошего настроения. Каждый звук в ней создан для того, чтобы стимулировать эндорфины и настраивать слушателя на полет фантазии", — комментирует Макс. — "Just Fly – это первая ласточка из будущего альбома, над которым я работаю с Виталием Телезиным. Мы кропотливо собираем каждый звук в единую атмосферу. В альбоме будет очень много неожиданных решений и слияний совершенно разных стилей. В нем будет сама жизнь!" — пообещал Барских.

Отметим, что клип на "Just Fly" за 6 дней после премьеры преодолел отметку в 7 миллионов и попал в тренды YouTube Украины, России и Беларуси. TikTok-челлендж #justflybaby набрал более 11 миллионов просмотров и свыше 4,5 тысяч отснятых видео, а песня возглавила плейлисты Spotify сразу в нескольких европейских странах: Германии, Швейцарии, Румынии, Венгрии и Польше — впервые за всю карьеру артиста.

Съемки клипа проходили в одном из терминалов "Борисполя". Они длились целую неделю — беспрецедентный случай в истории аэропорта. Для работы над видео было задействовано 20 единиц спецтранспорта, в том числе пять современных пассажирских самолетов, включая Boeing 737-800.

Ранее Макс Барских признался, сколько стоил его клип с российской певицей. По словам артиста, съемки обошлись в 250 тысяч долларов.