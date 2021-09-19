Укр

Из сети удаляют песню белорусского рэпера ЛСП: из-за нее случилось уже два самоубийства (видео 18+)

Автор
Анна Дворовенко
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Трек группы ЛСП "Номера" удаляют со всех площадок после волны суицидов Новость обновлена 19 сентября 2021, 12:01
Трек группы ЛСП "Номера" удаляют со всех площадок после волны суицидов

Второе самоубийство произошло буквально этой ночью в Санкт-Петербурге

Белорусская группа "ЛСП" приняла решение удалить свой трек под названием "Номера" из-за случаев суицида среди подростков. Под эту композицию в РФ покончили с жизнью два человека.

Об этом в воскресенье, 19 августа, сообщил менеджер группы "ЛСП" Дмитрий Магадов в Twitter.

"Как ни грустно об этом говорить, мы приняли решение удалить трек «Номера» со всех площадок", — написал он.

По информации российских СМИ, первой покончила с жизнью 17-летняя россиянка. Трагический инцидент произошел в городе Зеленоград. Девушка запустила прямой эфир и включила песню ЛСП "Номера". На словах "и камнем вниз, с крыши дома" упала с балкона многоэтажки. Россиянка разбилась насмерть.

Подобный инцидент произошел в Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, 19 сентября. Там под эту песню с моста сорвался молодой парень. Он также запустил прямую трансляцию в соцсети, фоновой музыкой для которой выбрал песню "ЛСП". На словах "камнем вниз" подросток оттолкнулся от перил и сорвался.

Видео момента суицидов 18+ не для слабонервных — посмотреть можете в Telegram-канале "Телеграфа".

Стоит отметить, что трек номера группы "ЛСП" в 2018 году уже блокировали в соцсетях (в частности в запрещенном в Украине "Вконтакте") из-за того, что в тексте песни содержится открытое описание способа совершения самоубийства. Однако, она по-прежнему была доступна на других музыкальных ресурсах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что песня украинского исполнителя Макса Барских зазвучит в самолетах по всему миру.

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