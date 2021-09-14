У Харкові дівчинка впала з 9 поверху — підозрюють самогубство (фото 18+)

Нещастя сталося в Слобідському районі Харкова.

Трагедією закінчився понеділок у Харкові — неповнолітня, за попередньою інформацією, покінчила життя самогубством.

Про це повідомляють місцеві паблік в Телеграм, вони також опублікували фото з місця події.

За їхньою інформацією загиблій дівчинці 15 років, на багатоповерхівку на проспекті Героїв Сталінграда, 189 вона прийшла разом з подругою. Дівчата піднялися на дах дев’ятиповерхівки, щоб зробити красиві фото, але загибла дала іншій дівчинці телефон і зістрибнула.

Тіло дівчинки на асфальті

Також в соцмережах повідомляють, що підліток захоплювалася японськими комп’ютерними іграми і перебувала на психіатричному обліку.

"Телеграф" раніше писав про те, що після початку навчального року на дітей і підлітків зростає навантаження. Під час локдаунів багато зацікавилися небезпечними пранками в ТікТоці. На що звернути увагу і що робити в підозрілих випадках, розповіли фахівці.

Також комп’ютерними іграми пояснили свій вчинок близнюки, що недавно поранили жінку в Рівному. Вони розповіли, що бачили сцени насильства на екрані і захотіли дізнатися, як це відбувається в реальному житті.