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У Харкові дівчинка впала з 9 поверху — підозрюють самогубство (фото 18+)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Будинок, біля якого загинула дівчинка. Новина оновлена 14 вересня 2021, 07:38
Будинок, біля якого загинула дівчинка.

Нещастя сталося в Слобідському районі Харкова.

Трагедією закінчився понеділок у Харкові — неповнолітня, за попередньою інформацією, покінчила життя самогубством.

Про це повідомляють місцеві паблік в Телеграм, вони також опублікували фото з місця події.

За їхньою інформацією загиблій дівчинці 15 років, на багатоповерхівку на проспекті Героїв Сталінграда, 189 вона прийшла разом з подругою. Дівчата піднялися на дах дев’ятиповерхівки, щоб зробити красиві фото, але загибла дала іншій дівчинці телефон і зістрибнула.

Тіло дівчинки на асфальті
Тіло дівчинки на асфальті

Також в соцмережах повідомляють, що підліток захоплювалася японськими комп’ютерними іграми і перебувала на психіатричному обліку.

"Телеграф" раніше писав про те, що після початку навчального року на дітей і підлітків зростає навантаження. Під час локдаунів багато зацікавилися небезпечними пранками в ТікТоці. На що звернути увагу і що робити в підозрілих випадках, розповіли фахівці.

Також комп’ютерними іграми пояснили свій вчинок близнюки, що недавно поранили жінку в Рівному. Вони розповіли, що бачили сцени насильства на екрані і захотіли дізнатися, як це відбувається в реальному житті.

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