В Харькове девочка упала с 9 этажа - подозревают самоубийство (фото 18+)

Несчастье произошло в Слободском районе Харькова.

Трагедией закончился понедельник в Харькове — несовершеннолетняя, по предварительной информации, покончила жизнь самоубийством.

Об этом сообщают местные паблики в Телеграм, они также опубликовали фото с места происшествия.

По их информации погибшей девочке 15 лет, на многоэтажку на проспекте Героев Сталинграда, 189 она пришла вместе с подругой. Девочки поднялись на крышу девятиэтажки, чтобы сделать красивые фото, но погибшая дала второй девочке телефон и спрыгнула.

Тело девочки на асфальте

Также в соцсетях сообщают, что подросток увлекалась японскими компьютерными играми и состояла на психиатрическом учете.

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