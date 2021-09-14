Укр

В Харькове девочка упала с 9 этажа - подозревают самоубийство (фото 18+)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Дом, возле которого погибла девочка. Новость обновлена 14 сентября 2021, 07:38
Дом, возле которого погибла девочка.

Несчастье произошло в Слободском районе Харькова.

Трагедией закончился понедельник в Харькове — несовершеннолетняя, по предварительной информации, покончила жизнь самоубийством.

Об этом сообщают местные паблики в Телеграм, они также опубликовали фото с места происшествия.

По их информации погибшей девочке 15 лет, на многоэтажку на проспекте Героев Сталинграда, 189 она пришла вместе с подругой. Девочки поднялись на крышу девятиэтажки, чтобы сделать красивые фото, но погибшая дала второй девочке телефон и спрыгнула.

Тело девочки на асфальте
Тело девочки на асфальте

Также в соцсетях сообщают, что подросток увлекалась японскими компьютерными играми и состояла на психиатрическом учете.

"Телеграф" ранее писал про то, что после начала учебного года на детей и подростков возрастает нагрузка. Во время локдаунов многие заинтересовались опасными пранками в ТикТоке. На что обратить внимание и что делать в подозрительных случаях, рассказали специалисты.

Также компьютерными играми объяснили свой поступок близнецы, недавно ранившие женщину в Ровно. Они рассказали, что видели сцены насилия на экране и захотели узнать, как это происходит в реальной жизни.

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