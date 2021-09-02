Одни дети уходят из реальной жизни в виртуальный мир, потому что их никто не контролирует, другие, наоборот, сбегают туда от диктата взрослых. Некоторых интернет затягивает слишком глубоко

После нескольких дней традиционной раскачки в школах начнется напряженная учеба – ведь надо нагонять материал, упущенный за полтора года коронавирусных онлайн-занятий. Если не случится нового локдауна, будут активно работать кружки, клубы и секции. А следовательно, отвыкшую от четкого графика детвору ждут немалые нагрузки. Да еще дома основными фразами будут: "Уроки выучил? Какие оценки получил?". Не каждый ребенок готов такое выдержать. Некоторые будут стремиться вырваться на свободу, к приключениям. Для этого даже не надо паковать рюкзак и сбегать из дома: смартфон в ладошке может открыть весь мир и предложить множество развлечений и увлечений. Есть среди них и опасные игры, которые манят таинственной неизвестностью, предлагают рискованные поступки, манипулируя неокрепшими умами. И потому время от времени страна ужасается детским трагедиям – самоубийствам, для которых, казалось бы, не было оснований.

"Телеграф" решил помочь родителям в их взаимодействии с детьми, пообщавшись с экспертами.

Не умеешь общаться вживую? Слова заменят смайлики и лайки

-Карантин и дистанционное обучение привели к тому, что дети и подростки все больше времени проводят в сети интернет, — подтверждает руководитель ГО «Институт психодрамы, современной психологии и психотерапии», кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого Олеся Прокофьева. — И дистанционка как бы легализовала многочасовое интернет-пространство. Однако чем именно занимаются дети в интернете? Очень просто можно сделать вид, что учишься, а затем изменить вкладку на игру, Инстаграм или ТикТок. Эти вкладки интереснее, чем обучение, это самостоятельный выбор ребенком досуга. Это возможность развлечься, однако такие развлечения бывают крайне опасны. Вспомните о последствиях игр «Синий кит», «Тихий дом» и им подобных несколько лет назад. Теперь их место занимают опасные развлечения в ТикТок вроде "повтори пранк", пройди квест, сделай химический или иной опыт.

Олеся Прокофьева - кандидат психологических наук. Фото: из архива героини

- Почему же подростков так привлекают эти сюжеты?

- Они склонны очень быстро увлекаться новыми товарищами, а в интернете товарищем является популярная личность. Они хотят занимать определенный статус в коллективе сверстников, для чего нужно быть в тренде, они демонстрируют эмоциональную независимость от взрослых, они стремятся принадлежать к какой-то группе, а ТикТок — это огромная группа!

Жизнь в интернете очень насыщенная, ярче и успешнее, чем в реальности, поэтому подростков она так притягивает. Кстати, задача подросткового возраста — научиться налаживать отношения со сверстниками, но часто в реальной жизни дети этого делать не умеют, поэтому они строят отношения в интернет- группах, ТикТоке, Инстаграме с помощью лайков, сториз, их чувства упрощаются до смайликов и мемов.

В интернете много интересного, а ребенок, как губка, впитывает всю без исключения информацию, но еще не умеет ее фильтровать. Когда подаваемая информация яркая, динамичная, разделена на короткие фрагменты, то она по психологическим законам поглощается почти неконтролируемо.

Гаджеты и интернет заменяют детям живое общение

-Но ведь сейчас ни взрослого, ни ребенка не встретишь без мобильного телефона?

-Так и есть. Но если родители не занимают ребенком, подростком, то они не смогут помочь его "развиртуализировать", вернуть в реальную жизнь. Нужно полноценно проводить время вместе, а не рядом друг с другом и с собственным гаджетом. Нужно интересоваться интересами детей, а не только оценками. Вообще, желательного, чтобы у ребенка не было времени на пустое времяпрепровождение. Его пространство должно быть наполнено интересными и важными делами – танцами, спортом, искусством, наукой. Да, свободное время развивает фантазию, однако его не должно много для опасных развлечений. Вспомните, что происходит в школе, когда учитель оставляет класс среди урока: свободное время занимают развлечения, порой опасные. У ребенка должен быть определенный распорядок. Родителям, желающим уберечь ребенка от возможных бед, стоит придумать и ввести семейные ритуалы, например, совместные ужины без гаджетов или субботние прогулки без мобилок.

Детей учите на своих детских ошибках

-Олеся Алексеевна, подскажите, что в поведении ребенка должно насторожить внимательных родителей?

- Если ребенок просыпается в нестандартное время (как, например, в игре "Разбуди меня в 4:20"), обманывает, замыкается в себе, находится словно где-то в параллельной реальности и не слышит взрослых, у ребенка явственно меняется поведение, он находится в подавленном состоянии…

В "Синем ките" - опасные задания

-Сверхбдительные мамы-папы сразу же начинают тотальную "слежку" и "допросы"…

-Что в таком случае нельзя делать? Проверять, что смотрит ребенок, смотреть личную переписку, запрещать соцсети, ТикТок и т.д.. Нельзя ругать ребенка и кричать на него, давить и нарушать его психологические границы, сравнивать его с другими детьми, табуировать определенные темы. Нельзя делать вид, что вас не интересует жизнь ребенка и его увлечения в сети, и в то же время, нельзя контролировать каждый шаг.

-Тогда как правильно поступать?

-Разговаривать, разговаривать, разговаривать! Разговаривать с дочкой или сыном о событиях и группах в интернете, о ТикТоке и Инстаграме. Говорить на серьезные и взрослые темы. Таким образом создать условия для того, чтобы подросток не боялся встретить ваше осуждение, насмешку и вовремя обратился за помощью и советом к вам. Разговаривать с ним о его проблемах, не оставлять с ними наедине. Даже если проблемы болезненные для вас лично. Однако разговор не должен превращаться в монолог.

-Наверное, сложно не морализаторствовать, не разговаривать с "высоты" взрослого?

-Для этого стоит вспомнить себя в эти годы, поделиться чувствами, которые вы переживали, рассказать о своих детских и подростковых проблемах и ошибках. Проводить параллели, спрашивать мнение своего ребенка. Еще очень важно уметь признавать свою неправоту в каких-то вопросах, и просить прощения, если неправы. Подсказывать, как в интернете и соцсетях манипулируют понятиями, людьми, пояснять, как мыслить критически и анализировать информацию. То есть, следует делиться нажитым опытом с тем, кто моложе и пока не наделал ошибок. Надо говорить о причинах и последствиях событий, ваших и его поступков, поступков знакомых и незнакомых вам людей. Мой совет: стройте эмоциональные связи, обнимайте детей, признавайтесь, что вы также ошибаетесь и цените тех, кто вам помог в трудной ситуации! Сделайте маленький тест и напишите 10 причин почему жизнь прекрасна. Удалось? Научите вашего родного маленького человека видеть прекрасное в жизни и ценить ее реальность.

Олеся Прокофьева подчеркивает, что делать это надо, не дожидаясь, когда наследник станет на голову выше мамы и сильнее, чем папа.

- В последние год-два ко мне не раз обращались родители, обеспокоенные опасными интернет-играми для детей. Теми, которые ведут в уход от реальности. Когда родители не могут наладить взаимодействие с ребенком, потому что ему интереснее находиться в сети. Когда он все игнорирует: ему неинтересно делать уроки, неинтересно общаться со сверстниками, посещать кружок – скучно, при этом общения с родителями они также избегают. На расспросы отвечают односложно ("нормально", "неохота", "ладно" или "не пойду"), не допуская близких ни в свою душу, ни в свои мысли, ни в свои чувства.

Но поначалу родители не видят в этом проблемы. Они тоже приходят с работы уставшие, тоже хотят, чтобы их не трогали, не желают общаться и, сделав необходимые домашние дела, подсаживаются к телеку или также "залипают" в гаджетах. А потом приходят к психологу с вопросами: "Как мне заставить дочку учиться?", "Чем мотивировать сына?". Просят: "Сделайте с ним что-нибудь, воспитайте мне моего ребенка!". Они надеются, что психолог махнет "волшебной палочкой" – и ситуация изменится к лучшему. Но такой волшебной палочки, к сожалению, нет. И налаживание контакта с ребенком, особенно подростком, дело не нескольких часов или дней. Такие отношения должны "расти" с ребенком, начиная с его рождения.

После опасного контента можно кого-нибудь убить или погибнуть самому

Насыщенная событиями жизнь быстро отдалила нас от конца зимы-начала весны 2017 года, когда в мире, а также и в Украине наблюдался пик популярности игры «Синий кит» с опасными, доходящими до криминальных, заданиями для подростков. К примеру, в марте 2017-го специалистами отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению Департамента здравоохранения ОГА в Винницкой области было осмотрено 149 тысяч детей. По результатам проверки у 28 детей были обнаружены телесные повреждения и специфические рисунки. Через некоторое время популярность игры пошла на спад и в этом плане наблюдается затишье.

Но опасного контента в интернете и без того достаточно. Так, 31 августа в Ровно 15-летние братья-близнецы посреди дня совершили нападение на случайную прохожую. Полицейским ребята (из хорошей, к слову, семьи) пояснили, что они играли в компьютерные игры и смотрели мультфильмы, в которых присутствуют элементы жестокости. После этого они решили посмотреть, что на самом деле чувствует человек после удара ножом.

А вот иной вариант опасных игр: 1 сентября в Киеве паренек на велосипеде упал… с козырька школы. Взобраться туда с двухколесным транспортным средством он решил, чтобы заснять трюк для ТикТок. Разогнавшись, пытался перепрыгнуть через лестницу. Приземление было неудачным – упав, он сильно ударился, и удачным – шлем сберег ему жизнь.

С козырька школы - на велосипеде

-Дело в том, что у нас было несколько случаев, которые внешне подпадали под смертельные игры или группы типа "Синего кита", — комментирует ситуацию начальник отдела ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУНП в Киевской области, подполковник полиции Алена Косенко. – В Днепре даже задержали администратора подобной группы. Однако реального подтверждения, что дети, совершавшие попытки суицида, состояли в "группах смерти", у полиции нет. Но все эти дети интересуются аниме, смотрят различные видео в ТикТоке.

Алена Косенко

Сотрудница ювенальной превенции напоминает резонансный случай в Боярке, когда девочки повторили увиденное в ТикТоке предложение выпить 40 таблеток ношпы и увидеть, что будет. Две подружки купили аналог этих таблеток – дротаверин — и выпили их в школьном туалете. Одну школьницу спасти не удалось, вторая лечилась в больнице. "Это хоть и не связано с "группами смерти", но все равно на такие поступки влияет использование мобильного телефона, дети сидят на этих сайтах, просматривают контент".

Детей нужно оберегать, но не "задалбывать" контролем

Алена Косенко советует родителям заботиться о досуге своих детей.

-С начала года у нас в области 6 суицидов детей в возрасте от 9 до 17 лет, хотя и не связанных с "группами смерти". У нас нет статистики, связанной с "группами смерти". В феврале не только в Киевской области, но и по всей Украине, распространились случаи медикаментозных отравлений детей. Дети пьют все, что находят в семейной аптечке, или что смогут купить в аптеке. Каждый случай умышленного повреждения своего здоровья мы тщательно проверяем на причастность детей к "группам смерти". Но пока не подтвердилось ни разу, что подтверждает и наша киберполиция.

По словам правоохранителя, к ним обращаются родители, которые заподозрили опасность в поведении своего ребенка. В совместных проверках с киберполицией подтверждения также не нашли. "Такие истории случаются наплывами, как в 2017 году. Напомню – в Славутиче девочка прыгнула с крыши многоэтажки, но написала: "Это не "Синий кит". Выжила, хотя и получила тяжелые травмы".

-На что заранее родители должны обращать внимание?

-В гаджетах детей, начиная лет с 9-ти, а может раньше, обязательно должна быть установлена программа "Родительский контроль" для предотвращения возможного негативного воздействия интернета на ребенка. У нас был один эпизод, экспертизу по которому назначили, но решения еще нет, когда 9-летний ребенок из благополучной семьи сообщил, что пойдет погуляет. Ему напомнили, что у него еще в этот день занятия по английскому. А он зашел в подъезд соседнего дома, позвонил маме, спросил: "Знаешь, где я сейчас? Я — там-то". Отключился – выпрыгнул с 9-го этажа и разбился насмерть.

Потому главное — участвовать в жизни детей, а не только снабжать их едой, одеждой и спрашивать про оценки. Надо заботиться о досуге ребенка, интересоваться, чем он живет, что читает, смотрит, слушает, обсуждать с ним разные события и случаи – это первоочередная задача.

Благодаря функции "Родительский контроль", дети не смогут попадать на "группы смерти", смотреть порно-видеоконтент, нежелательные ресурсы будут заблокированы. При этом, подчеркивает Алена Косенко, контроль не должен посягать на личную свободу ребенка, потому что некоторые дети страдают от такого присмотра.

- Вот недавно у нас был случай, когда девочка наглоталась таблеток, а причиной стал чрезмерный контроль со стороны родителей (ее мама – директор школы). Нам она призналась: "Они меня уже задолбали". Искоренить все случаи мы, к сожалению, не сможем, но работаем как раз для того, чтобы их максимально упредить или уменьшить. А суициды и попытки самоубийств были и раньше, просто об этом не становилось так быстро и широко известно.

Все эти советы очень просты в применении: любовь и юмор вам в помощь!