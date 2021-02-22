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Играл в "Синий кит": появились жуткие подробности гибели 10-летнего мальчика под Киевом

Играл в "Синий кит": появились жуткие подробности гибели 10-летнего мальчика под Киевом
Обновлено 13:56 Сегодня Телеграф

 Смерть 10-летнего мальчика в поселке Чайка Киевской области, который выпал с 15 этажа в четверг, 28 января, расследуют по статье "доведение до самоубийства".

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Такое решение было принято в связи с возможным участием малолетнего потерпевшего в социальных группах суицидального характера для подростков, по правилам которых дети должны поступить попытку покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

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Отметим, в последнее время в Украине наблюдается всплеск детских самоубийств. В некоторых из этих случаев детей все же удалось спасти. Так, 1 февраля в Шевченковском районе Киева несовершеннолетняя девушка после ссоры с парнем выпрыгнула из окна многоэтажки. На следующий день в Голосеевском районе столицы из окна высотного дома выпала девочка 2007 года рождения. 

В четверг, 11 февраля, в Одессе повесился 10-летний мальчик

16 февраля в лицее Боярки две ученицы седьмого класса приняли таблетки, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Вторая школьница находится в больнице. При этом в Офисе генпрокурора заявили, что школьницы из Боярки нашли рецепт самоубийства в сети TikTok. Также в этот день в Дарницком районе Киева насмерть разбилась 13-летняя девочка, выпав с балкона на 14 этаже.

На следующий день, 17 февраля, произошел аналогичный инцидент. В Умани две восьмиклассницы наглотались спазмалитика и также попали в больницу. К счастью, обе девочки выжили. Кроме того, в среду, 17 февраля, в Киеве, в Дарницком районе,  погибла 15-летняя школьница, упав с высоты 16-го этажа.

Затем 18 февраля в Киеве 15-летний мальчик наглотался таблеток и тоже попал в больницу.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Дети, Самоубийства, Чайки, Группы смерти.
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