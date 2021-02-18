Устроили флешмоб? В Киеве 15-летний подросток наглотался таблеток

В четверг, 18 февраля, в Киеве 15-летний подросток наглотался таблеток прямо у себя дома, его госпитализировали в "Охматдет".

Об этом сообщает "ТСН".

Ребенка доставили в больницу утром из дома. Сейчас врачи констатируют, что его состояние стабильное и угрозы уже жизни нет.

По словам врачей больницы, каждый год они принимают около 60 пациентов с такого рода отравлениями. С начала 2021 года таких пациентов – уже 25.

Напомним, это уже третий случай отравления таблетками - несколько дней назад в Боярке Киевской области две семиклассницы отравились "Дротаверином". На перемене они пошли в аптеку, купили и выпили по 40 таблеток. Одна из девочек умерла, вторая - попала в больницу. А в среду, 17 февраля, таблеток прямо в школе наглотались две восьмиклассницы в Умани. Они выпили по 10 таблеток "Дротаверина".

Что выпил подросток в Киеве – пока неизвестно.